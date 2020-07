Aleksa se sakrio u Pariz

Prolongirano samoubistvo demokratskih perspektiva Srbije, započeto ubistvom Zorana Đinđića, sada je svršeni i neopoziv čin. Ličnosti sposobne da te perspektive povrate iz kliničke smrti i artikulišu kreativnu politiku ili su pomrle, ili ubijene ili su prestare. Što reko Morpheus u Matrix-u – mada je primerenije da je to rekao u Beogradu – Welcome to Desert of Reality – piše Svetislav Basara nakon izbora u Srbiji.