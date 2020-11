Sretna 2023. godina

Zdravko Marić o prihodima proračuna: Zbog gospodarske neaktivnosti imate pad prihoda, a u isto vrijeme imali smo i mjere, prvo odgode, onda otpisa. Zatraženo je negdje 5,3 milijarde ukupno, do sada otpisano negdje 2,5 milijarde kuna. To sve skupa kad zbrojite i dodate ovaj pad poreznih prihoda uslijed korone, mi smo došli do razine od gotovo 21 milijardu kuna kad bismo podvukli crtu i rekli koliko nas korona do sada košta. RTL…