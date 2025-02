Svi su otišli za Austriju i Njemačku

Usporedbom cijena stavki vidljivih u gornjoj tablici, uočljiv je značajan skok kod mnogih radova. Tako je cijena dobave i postave armature u 2024. skuplja za preko 120% u usporedbi s 2005. Betoniranje temelja nešto je manje skočilo u cijeni, pa ćete danas taj zahvat platiti oko 39% više nego 2005. Ako želite zidati blok opekom debljine 30 cm, to danas košta i 50% više nego 2005. Oblaganje zidova keramičkim pločicama manjeg formata danas je skuplje za 120% u odnosu na 2005., a oblaganje podova oko 79% više. Nekada su izvođači nabavljali i postavljali hrastov lamel parket, koji je tada bio standard. Bojanje zidova i stropova također je doživjelo značajan skok u cijeni. U današnje vrijeme, isti bi zahvat koštao od 40% do preko 100% više, ovisno o izvođaču. Gradnja kuće za rohbau kreće se od 400 do 600 eura po kvadratu, vijene projekta dizajna interijera idu od 7.5 eura po m2 naviše… Index