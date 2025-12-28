A poštenog majstora ni za lijek - izvezli smo zanate, uvezli živce
Popis loših majstora otkriva sustavni problem: bez opreza radovi lako postaju noćna mora
Sve veći broj građana u Hrvatskoj dijeli loša iskustva s majstorima koji ne dovršavaju radove, uzimaju avanse ili ostavljaju opasne tehničke propuste. U jednoj Facebook grupi objavljen je popis s više od 300 prijavljenih izvođača iz cijele zemlje, uz ponavljajuće obrasce problema bez obzira na regiju. Rasprava je otvorila pitanje potrebe za sustavnim rješenjem, poput aplikacije za provjeru izvođača, ali i upozorila na rizik zlouporabe. Zaključak je jasan: povjerenje je nisko, a oprez nužan. Jutarnji