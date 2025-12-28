A poštenog majstora ni za lijek - izvezli smo zanate, uvezli živce

Jedna od stvari na koju trebate paziti je da prije angažiranja majstora uvijek prethodno provjerite hoće li posao obaviti legalno, odnosno, hoće li vam izdati račun. Osim što je račun dokaz legalnog poslovanja, on je i neka vrsta garancije na obavljene radove. Kad koristite uslugu od osobe koja nije registrirana za djelatnost za koju je angažirate, svjesno se odričete jamstva za izvedene radove ili pruženu uslugu, ali i prava na postupak zaštite kod nadležnih institucija. No, što kada se dogodi neka neugodna situacija, da majstor ne napravi sve kako treba ili uzme predujam pa “nestane”? Što više opipljivih dokaza i svjedoka imate, mogućnosti su dakako veće. Na primjer, uz potpisani ugovor i izdani račun, majstoru se možete žaliti ako niste zadovoljni obavljenim poslom ili ako je nešto prilikom tog posla nedovršeno, oštećeno i slično. Tu je i pismeni prigovor, a ako to ne upali, kaznena prijava. Savjeti