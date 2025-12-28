Popis loših majstora otkriva sustavni problem: bez opreza radovi lako postaju noćna mora - Monitor.hr
A poštenog majstora ni za lijek - izvezli smo zanate, uvezli živce

Popis loših majstora otkriva sustavni problem: bez opreza radovi lako postaju noćna mora

Sve veći broj građana u Hrvatskoj dijeli loša iskustva s majstorima koji ne dovršavaju radove, uzimaju avanse ili ostavljaju opasne tehničke propuste. U jednoj Facebook grupi objavljen je popis s više od 300 prijavljenih izvođača iz cijele zemlje, uz ponavljajuće obrasce problema bez obzira na regiju. Rasprava je otvorila pitanje potrebe za sustavnim rješenjem, poput aplikacije za provjeru izvođača, ali i upozorila na rizik zlouporabe. Zaključak je jasan: povjerenje je nisko, a oprez nužan. Jutarnji


Slične vijesti

14.08. (18:00)

Ne znaš što je teže - naći majstora ili mjesto za parkiranje

Hrvatska bez majstora, konobara i liječnika, spas u uvozu radnika

Hrvatska se suočava s kroničnim manjkom radne snage u ključnim sektorima poput građevinarstva, turizma i zdravstva, unatoč rekordnoj zaposlenosti. Problem traje desetljećima, a bez oko 150 tisuća stranih radnika gospodarstvo bi zapelo. Uzrok su loše obrazovne politike, teški uvjeti rada i sezonalnost, a rješenja se traže u integraciji stranaca, reformi strukovnog obrazovanja i duljem ostanku starijih radnika na tržištu, uz mogućnost skraćenog radnog tjedna po slovenskom modelu. HRT

28.02. (17:00)

Svi su otišli za Austriju i Njemačku

Osim što je premalo majstora, cijene su otišle u nebo, a za kvalitetu izvedbe često nema jamstva

Događa se to da majstora na tržištu očito nema. Zbog velike potražnje cijene radova lete u nebo i rijetki si to danas mogu priuštiti. Svjesni su toga i u Obrtničkoj komori grada Zagreba. Keramičari, vodoinstalateri i postavljači podnih obloga među najtraženijima su – pronaći kvalitetnog majstora postalo je prava misija. Potražnju za majstorima ne mogu nadoknaditi ni strukovne škole koja ne pamte ovako velik interes učenika. Tu definitivno nešto ne valja, tu konkurencija ne može biti ista ili je jedna damping cijena ili je druga prenapuhana, znači svi mi plaćamo gotovo isto radnike kojih nema, a materijali su manje više isti – kažu iz Obrtničke komore. HRT

23.01. (16:00)

Kad majstor "majstorski" zabrlja

Kako se zaštititi od grešaka i nepravilnosti majstora

Najbitniji koraci (Zgradonačelnik):

  • Provjera legalnosti: Provjerite je li majstor registriran i posluje li legalno.
  • Ugovor prije početka rada: Sve dogovorite unaprijed i potpišite ugovor s jasnim uvjetima.
  • Račun je ključan: Uvijek tražite račun kao dokaz i garanciju za obavljeni posao.
  • Reklamacija: Ako niste zadovoljni, prvo se obratite majstoru, a zatim podnesite pismeni prigovor.
  • Prijavite nepravilnosti: Ako majstor ne izda račun ili nestane s predujmom, prijavite ga nadležnim institucijama.
  • Čuvajte dokaze: Prikupljajte ugovore, račune, poruke i sve što može poslužiti u slučaju spora.
  • Koristite prava potrošača: Obratite se Poreznoj upravi, Državnom inspektoratu ili Društvu za zaštitu potrošača.

Zaključak: Prvo provjera, zatim ugovor, pa tek onda alat u ruke – za svaki slučaj!

09.12.2024. (12:00)

Majstor ostaje majstor, dok mu ne dođeš na red

Majstori na cijeni, ali i pod povećalom: Zanatlija ima malo, cijene su velike, a kvaliteta ponekad ostane na čekanju

Velika potražnja za majstorima i nedostatak stručnih zanatlija uzrokovali su visoke cijene obrtničkih usluga u Hrvatskoj, koje često nisu u skladu s kvalitetom rada. Primjeri pokazuju nezadovoljstvo klijenata zbog neprofesionalnosti, kašnjenja i loše izvedenih radova, poput čišćenja klima uređaja za 50 eura ili postavljanja parketa za 400 eura uz dodatne greške. S druge strane, postoje i pozitivna iskustva, poput renovacije kupaonice gdje je posao bio kvalitetno obavljen. Iako je cijena ključan faktor, sve više se ističe potreba za odgovornošću i stručnošću kako bi korisnici bili zadovoljni pruženim uslugama. Index

07.05.2024. (10:00)

Ko se razme u današnje živlenje...

Adaptacija stana od 85 m2 prije 20 godina u Zagrebu koštala je oko 18.500 eura, neki zahvati danas duplo skuplji

Usporedbom cijena stavki vidljivih u gornjoj tablici, uočljiv je značajan skok kod mnogih radova. Tako je cijena dobave i postave armature u 2024. skuplja za preko 120% u usporedbi s 2005. Betoniranje temelja nešto je manje skočilo u cijeni, pa ćete danas taj zahvat platiti oko 39% više nego 2005. Ako želite zidati blok opekom debljine 30 cm, to danas košta i 50% više nego 2005. Oblaganje zidova keramičkim pločicama manjeg formata danas je skuplje za 120% u odnosu na 2005., a oblaganje podova oko 79% više. Nekada su izvođači nabavljali i postavljali hrastov lamel parket, koji je tada bio standard. Bojanje zidova i stropova također je doživjelo značajan skok u cijeni. U današnje vrijeme, isti bi zahvat koštao od 40% do preko 100% više, ovisno o izvođaču. Gradnja kuće za rohbau kreće se od 400 do 600 eura po kvadratu, vijene projekta dizajna interijera idu od 7.5 eura po m2 naviše… Index

24.01.2024. (14:00)

Klikom do majstora

Postaj – aplikacija koja povezuje korisnike s majstorima za kućanske i građevinske radove

Pokušaja da na hrvatskom tržištu zaživi nešto poput TaskRabbita i aplikacija za pronalaženje majstora svih vrsta bilo je skoro koliko i pokrenutih servisa za dostavu proizvoda lokalnih OPG-ova. Nijedna nije zaživjela. No, autori nove aplikacije Postaj ističu kako su oni napravili mobilnu aplikaciju, a ne web stranicu, odnosno ovdje se ne radi o oglasniku. Sve obavijesti kod njih idu samo kroz aplikaciju i korisnici nemaju broj majstora dok god se on ne prijavi na posao i želi da se dogovore oko posla. Na aplikaciji Postaj je u prvih mjesec i pol aktivnog korištenja aplikacije u cijeloj Hrvatskoj objavljeno oko 700 poslova, prijavljeno oko 300 različitih građevinskih tvrtki i oko 3000 korisnika. Tvrka iza aplikacije partner su Hrvatske obrtničke komore u projektu HOK Obrtnik plus i trenutno predstavljaju aplikaciju po Hrvatskoj. Netokracija

03.12.2023. (21:00)

Samo legalne metode

Što učiniti kada majstor ne obavi posao do kraja ili kako spada

Jedna od stvari na koju trebate paziti je da prije angažiranja majstora uvijek prethodno provjerite hoće li posao obaviti legalno, odnosno, hoće li vam izdati račun. Osim što je račun dokaz legalnog poslovanja, on je i neka vrsta garancije na obavljene radove. Kad koristite uslugu od osobe koja nije registrirana za djelatnost za koju je angažirate, svjesno se odričete jamstva za izvedene radove ili pruženu uslugu, ali i prava na postupak zaštite kod nadležnih institucija. No, što kada se dogodi neka neugodna situacija, da majstor ne napravi sve kako treba ili uzme predujam pa “nestane”? Što više opipljivih dokaza i svjedoka imate, mogućnosti su dakako veće. Na primjer, uz potpisani ugovor i izdani račun, majstoru se možete žaliti ako niste zadovoljni obavljenim poslom ili ako je nešto prilikom tog posla nedovršeno, oštećeno i slično. Tu je i pismeni prigovor, a ako to ne upali, kaznena prijava. Savjeti

17.08.2023. (13:00)

Ništa, dići kredit za promijenit bojler

Trebate majstora? Poskupjele gotovo sve obrtničke usluge

U posljednjih godinu dana četiri od pet majstora podiglo je cijene svojih usluga, pokazuje istraživanje portala Trebam.hr, provedeno u srpnju na 500 ispitanika. Cijene su podigli praktički svi izvođači adaptacija kupaonice i krovopokrivači koji su sudjelovali u istraživanju te devet od deset građevinara, keramičara, montera klima-uređaja, stolara i tvrtki za adaptaciju stana. Kako stvari stoje, cijene će nastaviti rasti i u narednim mjesecima jer gotovo polovica obrtnika već razmišlja o tome. Prema anketi, 30 posto majstora planira povećati cijene za do 10 posto, a 20 posto njih i za više od 10 posto. Tportal

10.11.2021. (13:00)

Tri četvrtine majstora u Hrvatskoj će podići cijene

U posljednjih godinu dana najviše su poskupjele usluge majstora za knauf i prozore te tvrtki za gradnju i adaptacije (više od 30 posto). Najmanje su poskupjele usluge ponuđača klima uređaja – do 15 posto. Istraživanje portala Trebam.hr pokazuje kako će 75 posto majstora i zanatlija u sljedeća tri mjeseca podići cijene svojih usluga. Kao razloge dizanja cijena su naveli poskupljenje materijala, goriva i struje. N1

03.03.2021. (10:30)

Zanatlija

Status majstora mehaničara, mesara, zidara ili električara moći će dobiti i – gimnazijalci

Po uzoru na njemački i austrijski model strukovnog dualnog obrazovanja, i Hrvatska će uskoro imati majstorske škole. One će omogućavati stjecanje statusa majstora i onim kandidatima koji se nisu obrazovali za određena obrtnička zanimanja, a pod uvjetom da su godinu dana pohađali majstorsku školu i imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit. Nacrt pravilnika je na eSavjetovanju. Novi list