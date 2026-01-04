Bez plana B, vaga se osveti
Osobe koje koriste Ozempic mogu razviti ovisnost o ovom lijeku
Nakon prestanka terapije osjećaj gladi vraća još jači, a s njim i neželjeni kilogrami, što upućuje na to da bi pacijenti mogli razviti doživotnu ovisnost o ovim popularnim injekcijama, piše Futurism. Ovakva iskustva potvrđuju i istraživanja koja pokazuju da pacijenti nakon prestanka uzimanja lijeka često vrate velik dio izgubljene težine. To implicira da će mnogi korisnici svoju pretilost morati tretirati kao kronično stanje koje zahtijeva doživotnu terapiju. no, ključno je da pacijenti imaju “izlaznu strategiju” koja uključuje usvajanje zdravijih životnih navika još dok su na terapiji. Takve promjene mogu pomoći u održavanju postignute težine i nakon prestanka uzimanja lijekova. Index