Osobe koje koriste Ozempic mogu razviti ovisnost o ovom lijeku - Monitor.hr
Danas (17:00)

Bez plana B, vaga se osveti

Osobe koje koriste Ozempic mogu razviti ovisnost o ovom lijeku

Nakon prestanka terapije osjećaj gladi vraća još jači, a s njim i neželjeni kilogrami, što upućuje na to da bi pacijenti mogli razviti doživotnu ovisnost o ovim popularnim injekcijama, piše Futurism. Ovakva iskustva potvrđuju i istraživanja koja pokazuju da pacijenti nakon prestanka uzimanja lijeka često vrate velik dio izgubljene težine. To implicira da će mnogi korisnici svoju pretilost morati tretirati kao kronično stanje koje zahtijeva doživotnu terapiju. no, ključno je da pacijenti imaju “izlaznu strategiju” koja uključuje usvajanje zdravijih životnih navika još dok su na terapiji. Takve promjene mogu pomoći u održavanju postignute težine i nakon prestanka uzimanja lijekova. Index


Slične vijesti

01.12.2025. (14:00)

Tablete jedu tržište, ne (nužno) vi

Lijekovi za mršavljenje mijenjaju svijet i guraju Eli Lilly među bilijunaše

Eli Lilly postala je prva ne-tech tvrtka vrijedna 1,5 bilijuna dolara zahvaljujući eksploziji prodaje lijekova za mršavljenje poput Mounjara i Zepbounda. GLP-1 i srodni lijekovi mijenjaju prehrambene navike, smanjujući potrošnju hrane i donoseći zdravstvene koristi, ali i nuspojave poput gubitka mišića i koštane gustoće. Visoke cijene stvaraju pritisak na zdravstvene sustave, a pristup je neujednačen, posebno u SAD-u. Unatoč kontroverzama, konkurencija raste, cijene bi mogle padati, a industrija ulazi u novu eru koja bi mogla promijeniti tržišta – i ljudsko zdravlje. Index

23.10.2025. (14:00)

Nema do dobre stare teretane i uravnotežene prehrane

Lijekovi za mršavljenje pomažu u smanjenju tjelesne mase, ali održavanje kilaže zahtijeva dugotrajnu terapiju

Ako ne i doživotnu. Radi se o lijekovima na bazi GLP-1 agonista (semaglutid, liraglutid, tirzepatid). Prestankom liječenja javlja se jo-jo efekt, a dugoročne posljedice nisu dovoljno istražene. Mikrodoziranje se koristi eksperimentalno, bez službenih smjernica. Stručnjaci ističu važnost kombinacije lijekova, prehrane i fizičke aktivnosti te liječničkog nadzora. Održavanje težine zahtijeva kontinuirani nadzor i prilagodbu terapije, jer tijelo aktivno „boreći se“ vraća izgubljene kilograme. Nacional

09.09.2025. (09:00)

Kad farmacija radi posao javnog zdravstva, a ministarstvo objašnjava da je to samo edukacija

Ozempic: od lijeka za dijabetes do nacionalnog programa mršavljenja bez odluke države

Osim što rješavaju važno pitanje prošlog i ovog stoljeća, kako bez dosad nužne muke prilagoditi tijelo društvenim idealima, ovi lijekovi legitimiraju ideju da tržište samo sebe regulira kroz inovacije, a ne kroz demokratske ili javnozdravstvene odluke. Riječju, da farmakologija može popraviti kapitalizam. Bavimo se, međutim, prozaičnim pitanjem: Kako je Ozempic, kao lijek namijenjen liječenju dijabetesa tipa 2, u Hrvatskoj u rekordnom roku postao hit? Industrija je djelovala na dvije razine, prvo kroz masovno medijsko skriveno reklamiranje off–label upotrebe u liječenju debljine, koja u Hrvatskoj u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja nije dopuštena. Država se u to uklopila zauzimanjem licemjernog stava: istovremeno zadržavajući liječenje debljine u domeni privatnog zdravstva i zatvaranjem očiju pred očito raširenom offlabel upotrebom u toj sferi.

Cijeli sadržaj nedvojbeno upućuje na to da debljina nije posljedica načina života, pa stoga u domeni socijalne medicine, nego neurokemijskih procesa kojih se ne treba stidjeti i koji se, srećom, mogu farmakološki riješiti. Stoga je najbolje da se oni koji žele smršavjeti obrate liječnicima koji će to, očito, osigurati. Mnogi od njih rade u javnom sektoru, najčešće kao liječnici obiteljske medicine. Nataša Škaričić za Novosti

26.07.2025. (20:00)

Kad sitost postane biznis-plan

Nestaje glad, nestaje i tržište: prehrambeni biznis pod pritiskom GLP-1 lijekova

GLP-1 lijekovi poput Ozempica i Wegovyja smanjuju apetit za 700 kalorija dnevno – ne snagom volje, već kemijom. Rezultat? Ljudi jedu manje, zdravije i racionalnije, a industrija junk fooda tone kao čips u jogurt. Trgovci i brendovi prilagođavaju se novim navikama manjeg unosa, većeg znanja i drugačijih očekivanja. U fokusu su solo-porcije, proteini i minimalistički dizajn. Europa zaostaje, ali sustiže. Hrana više nije utjeha, već alat za održavanje biokemijskog balansa. Tko se ne prilagodi – bit će pojeden. Igor Berecki za Bug

23.07.2025. (12:00)

Normalno da mraviš kad ti je ionako sve fuj

GLP-1 lijekovi mijenjaju apetit – ali i okus: manje mesa, više brokule

Lijekovi poput Ozempica, Wegovyja i Mounjara ne djeluju samo na osjećaj gladi – mijenjaju i okus hrane. Pacijenti diljem svijeta, uključujući Hrvatsku, prijavljuju da im postaju odbojni meso, jaja, pržena i slatka hrana, dok rastu preferencije za voće i povrće. Znanstvenici vjeruju da GLP-1 agonisti utječu na mozak, okusne pupoljke i sustav nagrađivanja, smanjujući emocionalnu povezanost s hranom. Studije potvrđuju pad kalorijskog unosa i promjene u prehrambenom ponašanju – što bi mogao biti ključ njihove uspješnosti u mršavljenju. Nenad Jarić Dauenhauer za Index.

12.01.2025. (11:00)

Tableta umjesto teretane

Inovativni lijekovi za pretilost: manje nuspojava, veći uspjeh

Farmaceutska industrija intenzivno razvija nove lijekove za mršavljenje, s ciljem smanjenja nuspojava i povećanja učinkovitosti. Popularni lijekovi poput Ozempica i Wegovyja, temeljeni na GLP-1 agonistima, iako učinkoviti, izazivaju mučninu i gubitak mišićne mase. Nova generacija lijekova, poput onih koji ciljaju receptor NK2R, obećava značajno smanjenje tjelesne težine bez neugodnih nuspojava. Prema studijama, ovi lijekovi mogu smanjiti težinu za 10 do 25 posto godišnje, otvarajući vrata novim terapijama za milijune pretilih i dijabetičara. Lider

21.02.2024. (19:00)

"Čudotvorna" pilula za mršavljenje

Lijekovi za mršavljenje prestravili prehrambenu industriju: Tko se ne prilagodi, nestat će

Prema istraživanju Bloomberga, tvrtke koje se bave prodajom nezdrave hrane suočavaju se s ozbiljnim izazovima zbog rastuće popularnosti lijekova za mršavljenje. Gotovo tri četvrtine ispitanika smatra da je neophodno da ove tvrtke revidiraju svoje poslovne strategije kako bi se prilagodile novonastaloj situaciji. Tretmani za suzbijanje apetita već imaju značajan utjecaj na industriju hrane. Walmart je primijetio smanjenje potrošnje kalorija među svojim kupcima nakon što je popularnost lijekova za mršavljenje poput Ozempica počela rasti. Proizvođači ovih lijekova, poput Novo Nordiska, bilježe povećan interes među direktorima prehrambenih tvrtki. Jasno je da utjecaj lijekova za mršavljenje neće biti samo negativan za prehrambenu industriju. Primjerice Nestle već radi na proizvodima poput dodataka prehrani koji bi mogli dopuniti tretmane za mršavljenje. Očekuje se da će budući razvoj farmaceutskih proizvoda dodatno utjecati na potražnju za proizvodima tradicionalno povezanim s lošim prehrambenim navikama. (Tportal)