Ozempic: od lijeka za dijabetes do nacionalnog programa mršavljenja bez odluke države - Monitor.hr
Danas (07:00)

Kad farmacija radi posao javnog zdravstva, a ministarstvo objašnjava da je to samo edukacija

Ozempic: od lijeka za dijabetes do nacionalnog programa mršavljenja bez odluke države

Osim što rješavaju važno pitanje prošlog i ovog stoljeća, kako bez dosad nužne muke prilagoditi tijelo društvenim idealima, ovi lijekovi legitimiraju ideju da tržište samo sebe regulira kroz inovacije, a ne kroz demokratske ili javnozdravstvene odluke. Riječju, da farmakologija može popraviti kapitalizam. Bavimo se, međutim, prozaičnim pitanjem: Kako je Ozempic, kao lijek namijenjen liječenju dijabetesa tipa 2, u Hrvatskoj u rekordnom roku postao hit? Industrija je djelovala na dvije razine, prvo kroz masovno medijsko skriveno reklamiranje off–label upotrebe u liječenju debljine, koja u Hrvatskoj u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja nije dopuštena. Država se u to uklopila zauzimanjem licemjernog stava: istovremeno zadržavajući liječenje debljine u domeni privatnog zdravstva i zatvaranjem očiju pred očito raširenom offlabel upotrebom u toj sferi.

Cijeli sadržaj nedvojbeno upućuje na to da debljina nije posljedica načina života, pa stoga u domeni socijalne medicine, nego neurokemijskih procesa kojih se ne treba stidjeti i koji se, srećom, mogu farmakološki riješiti. Stoga je najbolje da se oni koji žele smršavjeti obrate liječnicima koji će to, očito, osigurati. Mnogi od njih rade u javnom sektoru, najčešće kao liječnici obiteljske medicine. Nataša Škaričić za Novosti


Slične vijesti

Prekjučer (20:00)

Kad bakterije rade za vas, a desert postane nuspojava

Crijevne bakterije kao novi saveznik u borbi protiv kilograma i dijabetesa

Novo istraživanje pokazuje da crijevne bakterije mogu proizvoditi spojeve koji potiču lučenje hormona GLP-1 i FGF21, reguliraju apetit i šećer u krvi te smanjuju želju za slatkim. Ključnu ulogu imaju Bacteroides vulgatus, vitamin B₅ i triptofan, čime mikrobiom djeluje poput prirodne verzije lijekova poput Ozempica. Premda je zasad riječ uglavnom o pokusima na miševima, rezultati otvaraju put prehrani i probioticima kao potencijalnim terapijama protiv pretilosti i dijabetesa. Igor Berecki za Bug

15.06. (14:00)

Nema ništa na brzinu

Prehrana dugoročno učinkovitija od lijekova za dijabetes i mršavljenje

Lijekovi poput semaglutida učinkovito smanjuju apetit povećanjem hormona GLP-1, no prehrana može prirodno potaknuti njegovo lučenje – i bez nuspojava. Vlakna, maslinovo ulje, avokado, proteini, doručak ujutro, sporo žvakanje i određeni dodaci poput hmelja podižu GLP-1. Iako učinak nije jak kao kod lijekova, pravilna prehrana donosi dugoročne zdravstvene koristi. Stručnjaci ističu važnost mediteranske prehrane i tjelesne aktivnosti za trajne rezultate. Index

06.06. (16:00)

Ne pij što možeš pojesti

Zašećereni napitci nezdraviji su od šećerom napucane hrane

Istraživanje na više od 500.000 ljudi pokazalo je da već i prva čaša soka dnevno povećava rizik od dijabetesa, bez sigurnog praga. Dodatnih 350 ml slatkog pića dnevno podiže rizik za 25 %, dok čak i prirodni sokovi nisu nevini. S druge strane, saharoza iz čvrste hrane pokazuje moguće zaštitne učinke. Tekući šećeri izazivaju jači glikemijski udar i narušavaju jetreni metabolizam, dok hrana bogata vlaknima, mastima i proteinima – poput voća i žitarica – usporava apsorpciju šećera i ne šteti organizmu na isti način. Bug

26.01. (19:00)

Toliko slatko da nam organizam to ne može podnijeti

Zaslađena pića imaju nisku nutritivnu vrijednost, a redovna konzumacija nosi rizik za zdravlje

Zaslađeni napici poput gaziranih pića i energetskih napitaka povezani su s ozbiljnim zdravstvenim problemima poput dijabetesa tipa 2, bolesti srca i pretilosti. Studija sa Sveučilišta Tufts otkriva da su odgovorni za 1,2 milijuna novih slučajeva srčanih bolesti i 2,2 milijuna slučajeva dijabetesa godišnje. Problem je izraženiji u zemljama u razvoju, gdje su takvi proizvodi intenzivno reklamirani, a zdravstveni sustavi slabije opremljeni za suočavanje s posljedicama. Najugroženije zemlje poput Meksika i Kolumbije bilježe alarmantne statistike, dok globalna potrošnja i dalje izaziva zabrinutost. Nacional

14.11.2024. (12:26)

Više od 800 milijuna odraslih u svijetu boluje od dijabetesa

15.10.2024. (23:00)

Bye bye injekcije

Revolucionarno otkriće: Izgleda da je pronađen lijek za dijabetes tipa 1

Naime, znanstvenici su prvi put ikada uspješno upotrijebili terapiju matičnim stanicama potrebnima da preokrenu dijabetes ovog tipa kod žena. Ovo postignuće hvaljeno je kao veliko medicinsko otkriće, budući da nudi potencijalni lijek za bolest koja se do sada mogla samo kontrolirati, ali ne i izliječiti. Osobe s dijabetesom tipa 1 moraju svaki dan primati injekcije inzulina ili koristiti inzulinske pumpe kako bi kontrolirale razinu šećera u krvi. Usprkos tim tretmanima, upravljanje bolešću može biti teško, a pacijenti se često suočavaju s poteškoćama tijekom cijelog života. Upravo zato je ova nova terapija matičnim stanicama izazvala toliko uzbuđenja i nade da je napokon pronađeno trajno rješenje. Otkriće je vjerojatno nadmašilo očekivanja i samih znanstvenika, koji su sada slavodobitno objavili da su ove stanice zaista počele regulirati razinu šećera u krvi i to nakon dva i pol mjeseca. S obzirom na to da navedeni pacijenti više nisu imali potrebu za svakodnevnim injekcijama inzulinom, ovo otkriće smatra se potencijalnim lijekom. tportal

17.09.2024. (16:00)

Dijabetičar, ali vječno mlad?

Eliksir mladosti: jeftini lijek za dijabetes odgađa starenje

Kineski znanstvenici testirali su metformin, lijek za dijabetes, na makakijima tijekom 40 mjeseci. Pokazalo se da ovaj jeftini lijek usporava starenje, posebno na mozgu, te poboljšava kogniciju i funkciju jetre. Metformin bi mogao smanjiti biološko starenje različitih tkiva, uključujući pluća, bubrege i kožu, te smanjuje kronične upale, ključni faktor starenja. Iako obećavajući, ovi rezultati zasad nisu potvrđeni kod ljudi. Započela su testiranja na 120 osoba kako bi se utvrdilo može li lijek doista odgoditi starenje i kod nas, a ne samo kod majmuna. Bug

03.07.2024. (15:00)

Umjesto Ozempica

Masline bi mogle pomoći ljudima koji žele smršavjeti, kaže nova studija

Kako u maslinama nema dovoljno te kiseline koja bi prirodnim putem pomogla u borbi protiv spomenutih tegoba, znanstvenici vjeruju da bi njihovo istraživanje moglo “utrti put razvoju sigurnih i jeftinih prirodnih proizvoda za kontrolu pretilosti i dijabetesa tipa 2 kod ljudi”. Dostupni lijekovi protiv pretilosti neučinkoviti su u održavanju gibitka težine, skupi su i dugoročno predstavlju rizik za zdravlje. Zato rade na razvoju “sigurnijeg, jeftinijeg i višenamjenskog lijeka koji bi spriječio pojavu poremećaja metabolizma i dijabetesa tipa 2″. Index

26.06.2024. (10:00)

Debeli izvana, ali mršavi u glavi

Europa suočena s nestašicom lijeka za dijabetes jer ga koriste zdravi

Riječ je o GLP-1 agonistima među kojima je najpopularniji Ozempic, i to ne zbog liječenja dijabetesa, već zbog mršavljenja. Zbog toga će Europska agencija za lijekove u ponedjeljak organizirati radionicu o nestašicama GLP-1 agonista. Nestašica se dogodila nakon što se otkrilo da Ozempic snažno utječe na gubitak tjelesne mase. Ozempic smanjuje apetit, stabilizira razinu glukoze u krvi i ublažava želju za hranom. No, stabilizacija razina glukoze ključna je za dijabetičare kojima je taj lijek namijenjen. Sada su upravo oni u problemu jer se dogodila nestašica lijeka zbog navale onih koji žele smršavjeti bez da se potrude. Danica… Korištenje ovog lijeka ne rješava problem mršavosti, oni koji su ga prestali koristiti ubrzo su vratili kilograme (jer je stvar ipak u stvaranju zdravih navika), a ima i druge nuspojave. Jutarnji