Injekcija radi dok traje pretplata
Nakon prestanka GLP-1 terapije kilogrami se u pravilu vraćaju
Metaanaliza 37 studija objavljena u The BMJ pokazuje da je povrat tjelesne mase nakon prestanka GLP-1 terapije očekivan, a ne izniman ishod. Prosječna brzina povratka iznosi oko 0,4 kg mjesečno, dok se kod semaglutida i tirzepatida penje na oko 0,8 kg, uz gubitak većine metaboličkih koristi unutar 1–2 godine. U usporedbi s bihevioralnim programima, lijekovi donose veći početni učinak, ali i višestruko brži povrat težine. Zaključak je jasan: bez dugotrajne primjene ili plana održavanja, GLP-1 terapija nije trajno rješenje nego privremena farmakološka pomoć. Igor Berecki za Bug