Nema do dobre stare teretane i uravnotežene prehrane
Lijekovi za mršavljenje pomažu u smanjenju tjelesne mase, ali održavanje kilaže zahtijeva dugotrajnu terapiju
Ako ne i doživotnu. Radi se o lijekovima na bazi GLP-1 agonista (semaglutid, liraglutid, tirzepatid). Prestankom liječenja javlja se jo-jo efekt, a dugoročne posljedice nisu dovoljno istražene. Mikrodoziranje se koristi eksperimentalno, bez službenih smjernica. Stručnjaci ističu važnost kombinacije lijekova, prehrane i fizičke aktivnosti te liječničkog nadzora. Održavanje težine zahtijeva kontinuirani nadzor i prilagodbu terapije, jer tijelo aktivno „boreći se“ vraća izgubljene kilograme. Nacional