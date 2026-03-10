Toliko puta smo rekli “Stop AIDS-u” da se virus napokon počeo zaustavljati – i to sam

U tih četiri desetljeća koliko se zna za AIDS i HIV medicina je znatno napredovala, ali unatoč tome ima puno neznanja i nesigurnosti. Svjetski dan borbe protiv AIDS-a je prilika za ispitivanje mitova o toj bolesti. HIV se ne vidi. Kada se čovjek zarazi, godinama se u tijelu odvija nešto što izvana uopće nije vidljivo. HIV je infekcija, a AIDS bolest, posljednji staij ako se ne liječi. Nadalje, nisu svi ljudi zaraženi HIV-om zarazni – lijekovi sprečavaju razmnožavanje virusa u tijelu, a njihov broj se smanjuje do te mjere da ga obični testovi ne registriraju i tada seksualni partner ne može biti zaražen. Isto tako, nije se moguće tako lako zaraziti HIV-om. Najčešći je seksualni kontakt, kao i transfuzijom zaražene krvi. Međutim, davatelji krvi se najčešće dobro pregledaju prije nego što se njihova krv odobri za upotrebu. DW