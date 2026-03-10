Novi pristup liječenju HIV-a tjera zaražene stanice da se samounište - Monitor.hr
Toliko puta smo rekli “Stop AIDS-u” da se virus napokon počeo zaustavljati – i to sam

Novi pristup liječenju HIV-a tjera zaražene stanice da se samounište

Nova istraživanja predstavljaju obećavajuću strategiju za potencijalno liječenje HIV-a. Metoda aktivira stanični senzor CARD8 koji prepoznaje virusni enzim proteazu i pokreće samouništenje zaražene stanice (piroptoza), čime se uništava i virus. Postojeći lijekovi efavirenz i rilpivirin mogu potaknuti taj proces, a u malom ispitivanju smanjili su broj latentno zaraženih stanica za 20–50 %. Iako to nije dovoljno za potpuno izlječenje, rezultati potvrđuju da je pristup moguć. Znanstvenici sada razvijaju snažnije lijekove, tzv. TACK molekule, koje bi mogle značajno smanjiti virusne rezervoare i potencijalno omogućiti funkcionalno izlječenje HIV-a. Science Advisor, Science girl


01.12.2023. (11:00)

Nije više tako strašno

Tri mita o AIDS-u i HIV-u

U tih četiri desetljeća koliko se zna za AIDS i HIV medicina je znatno napredovala, ali unatoč tome ima puno neznanja i nesigurnosti. Svjetski dan borbe protiv AIDS-a je prilika za ispitivanje mitova o toj bolesti. HIV se ne vidi. Kada se čovjek zarazi, godinama se u tijelu odvija nešto što izvana uopće nije vidljivo. HIV je infekcija, a AIDS bolest, posljednji staij ako se ne liječi. Nadalje, nisu svi ljudi zaraženi HIV-om zarazni – lijekovi sprečavaju razmnožavanje virusa u tijelu, a njihov broj se smanjuje do te mjere da ga obični testovi ne registriraju i tada seksualni partner ne može biti zaražen. Isto tako, nije se moguće tako lako zaraziti HIV-om. Najčešći je seksualni kontakt, kao i transfuzijom zaražene krvi. Međutim, davatelji krvi se najčešće dobro pregledaju prije nego što se njihova krv odobri za upotrebu. DW

16.07.2020. (11:55)

Od 1985. u Hrvatskoj 1.748 zaraženih HIV-om, 553 oboljelo od AIDS-a, 227 umrlo

01.10.2019. (12:00)

Korak prema lijeku za HIV – identificiran molekularni prekidač koji bi mogao zaustaviti reprodukciju stanica zaraženih HIV-om

19.07.2019. (13:30)

HIV ostao bez "H"

Broj umrlih od AIDS-a smanjio se za trećinu u posljednjih osam godina

Prošle je godine od posljedica AIDS-a umrlo 770 tisuća ljudi umrlo, što je smanjenje za 33 posto u odnosu na 2010. godinu (od 2004. broj više nego upola smanjen, ilustracija gore), a UNAIDS poručuje da je AIDS moguće i iskorijeniti. Ovako: Ako se fokusiramo na ljude, a ne na bolest, ako mapiramo ljude i lokacije koji su prepušteni sebi i ako sa stajališta ljudskih prava pristupimo i dođemo do ljudi koji su najviše pogođeni HIV-om. Najveći broj novozaraženih je u istočnoj Europi i središnjoj Aziji. Oko 37,9 milijuna ljudi danas živi s HIV-om. Deutsche Welle

30.05.2019. (17:30)

Zato što mogu

Alexandria Ocasio-Cortez: Zašto lijek protiv HIV-a u SAD-u košta blizu 2.000 dolara, a u Australiji 8 dolara?!?

Mlada američka kongresnica i dalje nastupa hrabro i cilja visoka, sad na farmaceutske kompanije. U Kongresu potegnula pitanje lijeka koji suzbija HID, a koji košta 200 puta više u SAD-u nego u Australiji jer je zaštićen privatnim patentom, iako je razvijen novcem iz proračuna.

03.05.2019. (18:30)

Smrt smrti

Kraj AIDS-a na vidiku: Lijekovi spriječili prijenos HIV-a

Među 1.000 muških parova iz cijele Europe gdje je po jedan, zaražen HIV-om, primao lijekove za suzbijanje virusa, kod niti jednog para onaj se drugi, koji prethodno nije imao HIV, nije zarazio ovim virusom, pokazalo je veliko istraživanje University Collegea London. Uspješnost ovih antiretroviralnih lijekova znači da kad bi svi koji su zaraženi HIV-om uzimali lijekove, ne bi bilo daljnje zaraze, odnosno bolest bi odumrla s posljednjim zaraženim. “Briljantno – fantastično” kaže voditeljica istraživanja prof. Alison Rodger.

05.03.2019. (22:30)

Ušli u srž

Drugi slučaj u povijesti – pacijent izliječen od infekcije HIV-om

Skupina europskih znanstvenika izliječila je pacijenta od infekcije virusom HIV-a, što je tek drugi slučaj u povijesti da je kod čovjeka potisnut virus koji uzrokuje AIDS. Ovaj novi, tkz. “londonski pacijent” izliječen je transplantacijom koštane srži od donatora s rijetkom genetskom mutacijom, koja ga čini otpornim na virus, a radi se o istoj vrsti donatora koji je pomogao popuštanju simptoma bolesti kod prvog, ‘berlinskog pacijenta’, prije 12 godina. Zanimljivo je i da su transplantati bili namijenjeni liječenju raka u bolesnika, a ne HIV-a. T-Portal / New York Times

09.12.2018. (21:45)

HIV- smrtonosni problem istočne Europe

01.12.2018. (14:30)

Od AIDS-a u Hrvatskoj dosad umrlo 265 osoba

Od 1985. godine do kraja 2017. u Hrvatskoj je zabilježeno ukupno 1.540 osoba kojima je dijagnosticirana infekcija HIV-om, 500 njih je oboljelo od AIDS-a, a u tih 33 godine umrlo je 265 osoba. Velika većina zaraženih su muškarci zaraženi nezaštićenih spolnim odnosima s drugim muškarcima (Pliva zdravlje). U svijetu je lani 36,9 milijuna ljudi bilo zaraženih HIV-om, a od izbijanja infekcije umrlo je 35 milijuna ljudi, piše Pliva zdravlje povodom Svjetskog dana AIDS-a.

29.11.2018. (22:30)

Hej, Slaveni, još ste živi - ali zaraženi

Rekordan broj zaraženih HIV-om u Europi, najviše u istočnoj

Prošle je godine u Europi zabilježeno oko 160.000 novih slučajeva zaraženih HIV-om, što je rekord unazad 10 godina, a najveći dio od 130.000 novozaraženih odnosi se na istočnoeuropske zemlje, dok je u EU broj osoba koje su se lani zarazile pao. ECDC objavljuje da su u 70% slučajeva novozaražene osobe muškarci, u 59% slučajeva riječ je o heteroseksualcima, a razlog velikom porastu broja zaraženih je kasna dijagnoza. Ovdje veliki izvještaj WHO-a.