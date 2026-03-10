Toliko puta smo rekli “Stop AIDS-u” da se virus napokon počeo zaustavljati – i to sam
Novi pristup liječenju HIV-a tjera zaražene stanice da se samounište
Nova istraživanja predstavljaju obećavajuću strategiju za potencijalno liječenje HIV-a. Metoda aktivira stanični senzor CARD8 koji prepoznaje virusni enzim proteazu i pokreće samouništenje zaražene stanice (piroptoza), čime se uništava i virus. Postojeći lijekovi efavirenz i rilpivirin mogu potaknuti taj proces, a u malom ispitivanju smanjili su broj latentno zaraženih stanica za 20–50 %. Iako to nije dovoljno za potpuno izlječenje, rezultati potvrđuju da je pristup moguć. Znanstvenici sada razvijaju snažnije lijekove, tzv. TACK molekule, koje bi mogle značajno smanjiti virusne rezervoare i potencijalno omogućiti funkcionalno izlječenje HIV-a. Science Advisor, Science girl