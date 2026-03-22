"Nula" na nalazu nije nužno kraj
Razbijanje stigme o HIV-u i zlostavljanju: Ključ opzdravljenja je prekidanje šutnje i stjecanje povjerenja
Edi Kiseljak u potresnoj ispovijesti progovorio je o seksualnom zlostavljanju u djetinjstvu, ističući važnost slušanja djece. Opisao je svoj put otkrivanja homoseksualnosti u društvu punom predrasuda te šokantno saznanje o namjernoj zarazi HIV-om. Zbog straha i dezinformacija, dvije godine je odbijao liječenje, ušavši u terminalnu fazu AIDS-a s nula obrambenih stanica. Ipak, nakon početka terapije, njegovo tijelo se rekordno oporavilo. Njegova ključna poruka je educiranje roditelja i društva kako bi se uklonili strah i sram koji prate ove teške životne teme. HRT