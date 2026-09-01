Pijemo manje, plaćamo više
Pad proizvodnje piva u EU i Hrvatskoj, kod nas proizvedeno čak 8 milijuna litara manje
Proizvodnja piva u EU pala je prošle godine na 34,4 milijarde litara (pad od 0,7%), pri čemu je Njemačka ostala vodeći proizvođač sa 7,4 milijarde litara. Hrvatska bilježi pad proizvodnje na 313 milijuna litara (2,6% manje u odnosu na godinu prije te 9% manje u odnosu na 2018.). Unatoč manjim količinama, domaće su pivovare zahvaljujući podizanju cijena ostvarile financijski rast od 1,7%. Zagrebačka pivovara predvodi s 225 milijuna eura prihoda (+2%), slijedi Heineken sa 149 milijuna (+0,5%) te Daruvarska pivovara s 20 milijuna (+8%), dok je Carlsberg zabilježio pad prihoda na 75 milijuna eura (-7%). Danica