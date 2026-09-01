Pijemo manje, plaćamo više

Iako se pivo često doživljava kao zaslužena nagrada nakon fizičkog napora, ono ne može zamijeniti izotonične napitke u svrhu oporavka. Stručnjaci objašnjavaju da pivo sadrži vodu, ugljikohidrate i elektrolite, ali u manjim količinama nego izotonici. Štoviše, alkohol djeluje diuretički, potiče gubitak tekućine i usporava oporavak mišića. S druge strane, izotonični napitci imaju optimalan omjer elektrolita i ugljikohidrata koji omogućavaju bržu rehidraciju i obnovu mišićnog glikogena.

Bezalkoholno pivo može imati neke prednosti zbog polifenola, ali ni ono ne nadmašuje specijalizirane sportske napitke. Zaključak? Pivo može biti dio društvenog opuštanja nakon treninga, ali za pravi oporavak bolje je prvo posegnuti za izotoničnim napitkom – ili barem vodom. Agroklub