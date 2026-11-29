To je taj dišpet
Pavasović Visković u Nedjeljom u 2: Hajduk treba novi stadion, navijači nisu antisemiti, a pravosuđe služi kao dežurni krivac
Poznati odvjetnik kod Stankovića kazao je kako ne vjeruje da su navijači Hajduka antisemiti, već da se društveni problemi lome preko mladih sklonih provokacijama. Založio se za rušenje Poljuda i gradnju novog, modernog stadiona bez kojeg klub gubi i do milijun eura po utakmici. Osvrnuo se i na slučaj smrti u psihijatrijskoj bolnici Jankomir, kritizirajući “Lex AP” i pritvaranje osoblja zbog nečinjenja. Upozorio je na kadrovsku devastaciju pravosuđa i nezakonito snimanje sjednica Ustavnog suda te se prisjetio kako ga je majka tanjurom graha u zoru vratila studiju prava. HRT