Transparentna netransparentnost

I kad čovjek sve to gleda i promisli, najednom dođe do neobičnog, iznenađujućeg zaključka. Naime – lijep je taj jadranski turizam od 60%. Lijep toliko da se čovjek u nekom trenutku zapita: pa dobro, pobogu, je li možda to stvarno naša mjera? Je li tih 60% točno onoliko koliko mi turizma možemo izdržati? Je li to onoliko turizma koliko mogu izdržati naša smetlišta, naše kanalizacije, naša trajektna pristaništa, naše kalete, parkinzi, uvale, crne jame, trafo-stanice, sidrišta i murinzi? Je li to – na koncu – mjera koliko turizma mogu izdržati naši domoroci? Je li tih 60% ona čarobne mjera – tajna alkemijska formula – da turizam postoji, a da usput ne sprži sav ostali okolni život, svu ostalu ekonomiju, svu ostalu kulturu? Komentira Jurica Pavičić za Jutarnji list