Kazalište s programom. Izbornim

U Puli je došlo do burnih reakcija nakon što je gradonačelnik Peđa Grbin smijenio članicu Kazališnog vijeća Istarskog narodnog kazališta Sanelu Pliško, a umjesto nje postavio Slađanu Pletikos Pernar, kandidatkinju s izborne liste Gorana Mihovilovića, njegova koalicijskog partnera. Oporba i dio javnosti smatraju da je u pozadini odluke priprema terena za postavljanje redatelja Jasminka Balenovića na čelo Istarskog narodnog kazališta, a pošto ovo nije prva Grbinova smjena, čini se da planira zahvatiti i širi prostor kulturnih ustanova. tportal, Novi list… dobio je i otvoreno pismo: Težimo li da budemo najbolji u nečemu ili nam je svejedno? Postižemo li to postavljanjem najboljih stručnih ljudi koje imamo (a ima ih dovoljno u ovom gradu) na upravljačke pozicije ili se vraćamo u prošlost u kojoj je sve stagniralo jer su na upravljačkim pozicijama bili stranački ljudi bez potrebnog stručnog iskustva? Ravno do dna