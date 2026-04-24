Štiklom po rimskom kamenu
Pulska Arena između profita i očuvanja povijesne baštine
Pulska Arena suočava se s krizom identiteta dok kritike o “stihijskom upravljanju” postaju sve glasnije, sve to uoči nove sezone koncerata. Novi pravilnik Grada Pule pokušava balansirati između zarade i zaštite ograničavanjem broja posjetitelja na 8.000 te uvođenjem jedinstvenog izvođača za tehničku opremu kako bi se smanjila oštećenja. Dok gradonačelnik Grbin dopušta nastupe svima koji poštuju ustavne vrijednosti, struka, predvođena akademikom Matijašićem, upozorava da masovni koncerti i buka nepovratno ugrožavaju spomenik. Ključni problem ostaje pitanje: je li Arena prvenstveno vrhunska pozornica ili kulturno blago koje zahtijeva strožu zaštitu radi očuvanja za buduće generacije? HRT