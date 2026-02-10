Nisu Rimljani računali na basove kad su je gradili
Pulska Arena pred rekordnom koncertnom sezonom, stručnjaci upozoravaju na rizike
Pulska Arena ove će godine ugostiti najmanje 13 koncerata, više nego dosadašnji neformalni limit od deset, nakon što je ta odredba uklonjena iz javnog poziva Grada Pule. Arheološki muzej Istre upozorava na logističke i tehničke probleme koji mogu utjecati na očuvanost amfiteatra, poput učestalog ulaska opreme, neograničenih decibela i nekontroliranih niskih basova. Najavljuju se mjere poput jednog zajedničkog krova i budućih ograničenja buke, dok Grad tvrdi da broj programa nikad nije bio strogo ograničen. tportal… samo ove godine tamo nastupaju Lenny Kravitz, Moby, David Byrne, Nick Cave, Jovanotti, Kraftwerk, Lorde… Forum