Pulska Arena pred rekordnom koncertnom sezonom, stručnjaci upozoravaju na rizike - Monitor.hr
Danas (18:00)

Nisu Rimljani računali na basove kad su je gradili

Pulska Arena pred rekordnom koncertnom sezonom, stručnjaci upozoravaju na rizike

Pulska Arena ove će godine ugostiti najmanje 13 koncerata, više nego dosadašnji neformalni limit od deset, nakon što je ta odredba uklonjena iz javnog poziva Grada Pule. Arheološki muzej Istre upozorava na logističke i tehničke probleme koji mogu utjecati na očuvanost amfiteatra, poput učestalog ulaska opreme, neograničenih decibela i nekontroliranih niskih basova. Najavljuju se mjere poput jednog zajedničkog krova i budućih ograničenja buke, dok Grad tvrdi da broj programa nikad nije bio strogo ograničen. tportal… samo ove godine tamo nastupaju Lenny Kravitz, Moby, David Byrne, Nick Cave, Jovanotti, Kraftwerk, Lorde… Forum


05.01. (19:00)

Kazalište s programom. Izbornim

Peđa Grbin smjenama pripremio teren za čistku u kulturi, pljušte reakcije

U Puli je došlo do burnih reakcija nakon što je gradonačelnik Peđa Grbin smijenio članicu Kazališnog vijeća Istarskog narodnog kazališta Sanelu Pliško, a umjesto nje postavio Slađanu Pletikos Pernar, kandidatkinju s izborne liste Gorana Mihovilovića, njegova koalicijskog partnera. Oporba i dio javnosti smatraju da je u pozadini odluke priprema terena za postavljanje redatelja Jasminka Balenovića na čelo Istarskog narodnog kazališta, a pošto ovo nije prva Grbinova smjena, čini se da planira zahvatiti i širi prostor kulturnih ustanova. tportal, Novi list… dobio je i otvoreno pismo: Težimo li da budemo najbolji u nečemu ili nam je svejedno? Postižemo li to postavljanjem najboljih stručnih ljudi koje imamo (a ima ih dovoljno u ovom gradu) na upravljačke pozicije ili se vraćamo u prošlost u kojoj je sve stagniralo jer su na upravljačkim pozicijama bili stranački ljudi bez potrebnog stručnog iskustva? Ravno do dna