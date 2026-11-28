Strašna, strašna gnjavaža u životu - doživjeti stotu!
Pet ‘plavih zona’ svijeta u kojima ljudi masovno dožive stotu: Što jedu, kako žive i koje navike možemo kopirati
Pet regija svijeta – Sardinija, Okinawa, Ikarija, Nicoya i Loma Linda – poznate su kao „plave zone” jer njihovi stanovnici znatno češće dožive duboku starost u dobrom zdravlju. Znanstvenici ističu da tajna nije u genetici, već u svakodnevnim navikama: prirodnom kretanju, osjećaju životne svrhe, bliskim međuljudskim odnosima i prehrani koja se temelji na biljkama, osobito mahunarkama, uz vrlo malo mesa. Iako dio demografa propituje točnost povijesnih matičnih knjiga za najstarije pojedince, novija istraživanja i neovisne studije potvrđuju da upravo ovakav način života – a ne skupa medicina – produljuje životni vijek. Gym Beam