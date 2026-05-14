Igrali su različite uloge u vlastitim filmovima
Pet povijesnih ličnosti koje su vodile dvostruke živote
Ove ikone kriju priče koje nadilaze udžbenike, pišu na stranici Mental Floss:
- Charles Lindbergh: Slavni avijatičar godinama je od javnosti i supruge skrivao čak tri paralelne obitelji u Njemačkoj.
- Hedy Lamarr: Holivudska diva bila je genijalna izumiteljica čiji je sustav protiv ometanja signala postavio temelje za današnji Wi-Fi.
- Isaac Newton: Otac moderne fizike vodio je nemilosrdan rat protiv krivotvoritelja novca kao upravitelj kraljevske kovnice.
- Coco Chanel: Modna ikona koristila je nacističke veze i kodno ime “Westminster” kako bi špijunirala i pokušala preuzeti tvrtku.
- Mata Hari: Slavna plesačica pogubljena je kao dvostruka agentica, iako povjesničari danas vjeruju da je bila tek žrtveni jarac.