Igrali su različite uloge u vlastitim filmovima

Pet povijesnih ličnosti koje su vodile dvostruke živote

Ove ikone kriju priče koje nadilaze udžbenike, pišu na stranici Mental Floss:

  • Charles Lindbergh: Slavni avijatičar godinama je od javnosti i supruge skrivao čak tri paralelne obitelji u Njemačkoj.
  • Hedy Lamarr: Holivudska diva bila je genijalna izumiteljica čiji je sustav protiv ometanja signala postavio temelje za današnji Wi-Fi.
  • Isaac Newton: Otac moderne fizike vodio je nemilosrdan rat protiv krivotvoritelja novca kao upravitelj kraljevske kovnice.
  • Coco Chanel: Modna ikona koristila je nacističke veze i kodno ime “Westminster” kako bi špijunirala i pokušala preuzeti tvrtku.
  • Mata Hari: Slavna plesačica pogubljena je kao dvostruka agentica, iako povjesničari danas vjeruju da je bila tek žrtveni jarac.

