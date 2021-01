Na uzorku od 1300 ispitanika aencija Promocija plus provela je za RTL istraživanje o cijepljenju koje je pokazalo da se svaki treći ispitanik ne želi cijepiti. No, 43,5 % ispitanih reklo je da će se cijepiti čim to bude moguće, dok je 14,2 % opreznijih ispitanika odlučilo da će se cijepiti kad vidi kakve posljedice će cjepivo ostaviti na druge. Interes, dakle, za cijepljenje u ovome mjesecu raste, pri čemu je za cijepljenje 60,4 posto ispitanih muškaraca i 55,5 posto ispitanih žena, a sklonost ka cijepljenju također više pokazuje starije pučanstvo od kojega se 70 % ispitanika između 61 i 70 godina želi cijepiti. Najveća briga vlada zbog nuspojava, što iskazuje 50,2 % ispitanika. Nepovjerenje u cjepivo vlada zbog stava da je ono došlo prebrzo te da nije dovoljno sigrno, što iskazuje 45,5 % ispitanika. Novi list