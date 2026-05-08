Pikado: Sve popularniji sport u kojem su svi jednaki - Monitor.hr
Danas (18:00)

Od krčme do Olimpijade

Pikado: Sve popularniji sport u kojem su svi jednaki

Pikado je jedan od najbrže rastućih sportova u svetu, ali i kod nas. Ovdje nije važno da li ste muško ili žensko, visoki ili niski, stari ili mladi, važno je samo da budete precizni. Igrači i igračice pikada postaju sve popularniji među sportskim fanovima. Transformacija pikada započela je 1990-ih osnivanjem PDC-a, koji je pikado izmjestio iz pubova u velike arene, fokusirajući se na televizijski spektakl, vrhunsku produkciju i milionske nagradne fondove, čime je sport dobio status globalne industrije zabave. Vrhunski igrači danas imaju status sportskih ikona i rock zvijezda. Pikado je danas izuzetno profitabilan sport s ogromnim sponzorskim ugovorima, a zahvaljujući platformama kao što je Zona Sport i specijaliziranim stranicama poput Darts Pulse-a, navijači imaju pristup analitici, statistici i prijenosima u realnom vremenu koji prate trendove modernih sportova, kažu na Novostima, gdje su spomenuli i Borisa Krčmara, prvog domačeg pikadista koji je nastupio na svjetskom prvenstvu, a neki ga smatraju najboljim pikadistom u povijesti električnog pikada.


Slične vijesti

03.01. (13:00)

Mnogima najdraži birtijski sport

Svjetsko prvenstvo u pikadu: Maskirane ekipe, fond nagrada se mjeri u milijunima funti

Iako pikado ima neke slične povijesne korijene kao i streličarstvo, streljaštvo te boćanje, njegovi su počeci predmet špekulacije. Smatra se da se pikado razvio iz vojnih treninga, pri čemu su vojnici bacali kratka koplja ili strijele u debla drveća ili bačve kako bi usavršili svoje vještine. U Ujedinjenom Kraljevstvu pikado je dugo bio regionalna igra, sve dok pravila nisu standardizirana 1920-ih godina. Pikado je u pubovima nastavio rasti u popularnosti, a 1930-ih su uvedene i pub-lige, u razdoblju kada je sport doživio svoj procvat.

Profesionalni pikado se mijenja osnivanjem Professional Darts Corporationa (PDC) 1992. godine. Godine 1994. PDC je osnovao vlastito Svjetsko prvenstvo koje se emitiralo na satelitskoj televiziji Sky. Svaki dnevni sažetak trenutnog turnira ima oko 400 tisuća pregleda na YouTubeu, dok snimke nekih mečeva iz prošlosti broje od milijun pa do devet milijuna pregleda. Iako dominiraju igrači iz Ujedinjenog Kraljevstva, s njima je ukupno 31 država imala svog predstavnika na trenutnom turniru. Uostalom, i Hrvatsku je predstavljao Boris Krčmar, čovjek koji je prošle godine po deveti put postao svjetski prvak u elektronskom pikadu. Index