Od krčme do Olimpijade
Pikado: Sve popularniji sport u kojem su svi jednaki
Pikado je jedan od najbrže rastućih sportova u svetu, ali i kod nas. Ovdje nije važno da li ste muško ili žensko, visoki ili niski, stari ili mladi, važno je samo da budete precizni. Igrači i igračice pikada postaju sve popularniji među sportskim fanovima. Transformacija pikada započela je 1990-ih osnivanjem PDC-a, koji je pikado izmjestio iz pubova u velike arene, fokusirajući se na televizijski spektakl, vrhunsku produkciju i milionske nagradne fondove, čime je sport dobio status globalne industrije zabave. Vrhunski igrači danas imaju status sportskih ikona i rock zvijezda. Pikado je danas izuzetno profitabilan sport s ogromnim sponzorskim ugovorima, a zahvaljujući platformama kao što je Zona Sport i specijaliziranim stranicama poput Darts Pulse-a, navijači imaju pristup analitici, statistici i prijenosima u realnom vremenu koji prate trendove modernih sportova, kažu na Novostima, gdje su spomenuli i Borisa Krčmara, prvog domačeg pikadista koji je nastupio na svjetskom prvenstvu, a neki ga smatraju najboljim pikadistom u povijesti električnog pikada.