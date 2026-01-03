Mnogima najdraži sport u birtiji

Iako pikado ima neke slične povijesne korijene kao i streličarstvo, streljaštvo te boćanje, njegovi su počeci predmet špekulacije. Smatra se da se pikado razvio iz vojnih treninga, pri čemu su vojnici bacali kratka koplja ili strijele u debla drveća ili bačve kako bi usavršili svoje vještine. U Ujedinjenom Kraljevstvu pikado je dugo bio regionalna igra, sve dok pravila nisu standardizirana 1920-ih godina. Pikado je u pubovima nastavio rasti u popularnosti, a 1930-ih su uvedene i pub-lige, u razdoblju kada je sport doživio svoj procvat.

Profesionalni pikado se mijenja osnivanjem Professional Darts Corporationa (PDC) 1992. godine. Godine 1994. PDC je osnovao vlastito Svjetsko prvenstvo koje se emitiralo na satelitskoj televiziji Sky. Svaki dnevni sažetak trenutnog turnira ima oko 400 tisuća pregleda na YouTubeu, dok snimke nekih mečeva iz prošlosti broje od milijun pa do devet milijuna pregleda. Iako dominiraju igrači iz Ujedinjenog Kraljevstva, s njima je ukupno 31 država imala svog predstavnika na trenutnom turniru. Uostalom, i Hrvatsku je predstavljao Boris Krčmar, čovjek koji je prošle godine po deveti put postao svjetski prvak u elektronskom pikadu.