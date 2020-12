Rajko Grlić dao je intervju za Slobodnu povodom izlaska svoje knjige “Neispričane priče“: “A što se tiče Hrvatske nekada i danas, to je bolno pitanje. Devedestih se glupost nacionalizma mogla doneke shvatiti. Rat je. Branimo se itd. Ali, danas, kada je taj nacionalizam poprimio sva klero-fašistička obilježja tridesetih, to zaista postaje bolno. To je ta magla koja se nadvila nad Hrvatsku u obliku neke podmukle nesreće i koja tjera mlade školovane ljude da drugdje potraže sreću. Vlast s tim sve više koketira, živi u strahu od izgovaranja jasnih rečenica, Europa nas sve više tretira kao nedozrelo dijete koje se sramotno ponaša…”. Slobodna