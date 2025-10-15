Neka i to uđe u Ustav
Počelo je: Ohio predlaže zabranu brakova između ljudi i umjetne inteligencije
U američkoj saveznoj državi Ohio predstavljen je zakon koji bi zabranio brakove između ljudi i umjetne inteligencije te spriječio pravno priznavanje AI sustava kao osoba. Prijedlog zastupnika Thaddeusa Claggetta klasificira umjetnu inteligenciju kao “neosjetljive entitete”, čime joj uskraćuje mogućnost da ima prava ili status supružnika. Ovaj neobičan zakon otvara pitanja o granicama osobnosti, intime i pravne subjektivnosti u doba tehnologije, dok kritičari upozoravaju da bi mogao kriminalizirati emocionalne odnose koje ljudi razvijaju s digitalnim partnerima. Mreža