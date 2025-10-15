Neka i to uđe u Ustav

“Moj suprug i ja smo u sretnom braku 19 godina i nikada nismo spavali zajedno. I ne, nismo u celibatu”, kazala je Patricia Garrison za huffingtonpost.co.uk. “Buka, lupanje i pomicanje, krađa pokrivača, neusklađeni rasporedi odlaska u kupaonicu… Nisam se mogla dovoljno opustiti da zaspim, a ako i jesam, bilo je to kratkotrajno. Sve je bilo podnošljivo dok se nije uselio, iako sam bila oduševljena kad je pristao doći. Uzela sam sredstva za spavanje, meditirala sam. Ništa od toga nije pomoglo da ne čujem to hrkanje, a lijekovi su me samo ostaviti omamljenom. Onoga dana kad sam zamalo zaspala za volanom i udarila u drvo, shvatila sam da je vrijeme za razgovor. I još nešto mi je nedostajalo, moj prostor, soba s mojim osobnim pečatom, mojom osobnošću. Mjesto gdje mogu biti potpuno sama. Nešto na što sam se navikla i cijenila tijekom razdoblja između svoja dva braka.”, kaže Patricia. “Puno toga se promijenilo od tih prvih razgovora. Vjenčali smo se, selili nekoliko puta, promatrali kako naša djeca ulaze u odraslu dob i napuštaju gnijezdo, ali smo pred svima tajili naše navike odvojenog spavanja. Mislim da je sada došlo vrijeme da se parovi prestanu toga sramiti”, zaključuje gđa Garrison. 24sata