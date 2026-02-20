Moraš skupit sve!

Pokémoni ove godine slave 30 godina - Monitor.hr
Pokémoni ove godine slave 30 godina

Povodom tridesete obljetnice od izlaska prvih igara u Japanu, Pokémon franšiza tijekom cijele 2026. godine organizira globalnu proslavu. Nakon otkrivanja službenih logotipa krajem 2025. i početkom ove godine, najavljeni su raznovrsni događaji prilagođeni svim uzrastima. 27. veljače 1996., smatra se “rođendanom” Pokémona. (Bulbapedia)… Tada su u Japanu za Game Boy izašle prve dvije igre: Pokémon Red i Pokémon Green (kod nas je umjesto Zelene kasnije stigla Blue verzija). Taj je datum danas u svijetu poznat kao Pokémon Day. Kreator Satoshi Tajiri dobio je ideju za ovu kultnu franšizu na temelju svog hobija iz djetinjstva – skupljanja kukaca. Igra je bila u razvoju čak šest godina, a studio Game Freak bio je na rubu bankrota prije nego što je postala svjetski hit. Godinu dana poslije krenula je i popularna animirana serija koja je zaludila svijet. Bulbapedia


28.02.2025. (11:00)

Pikachu i dalje trese strujom

Pokemon Day: Svjetski fenomen koji je započeo igricom, a tek onda serijom i kartama

Nintendo je 27. veljače 1996. godine izbacio dvije igre pod nazivom Pokemon Red i Pokemon Blue. Igre su doživjele ogroman uspjeh te su potaknule razvoj animiranih serija, filmova, igraćih karata i još mnogo toga. Počela je Pokemon groznica. Prve su se igrice igrale na Gameboyu iz 1989. Nintendo je prodao preko 30 milijuna kopija igrica, a kasnije razvio i treću – Pokemon Yellow. Još u devedesetima počele su se prodavati Pokemon karte koje su postale zaseban fenomen među ljubiteljima društvenih i kartaških igara, a krajem devedesetih snimljena je animirana serija koja je popularnost dovela do vrhunca. Pokemoni se smatraju jednim od najvećih simbola milenijalaca. Index… Pokémon Day je stigao, a s njim i novi anime, posebni popusti i Honda motor inspiriran Koraidonom (Bug).