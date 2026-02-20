Moraš skupit sve!

Povodom tridesete obljetnice od izlaska prvih igara u Japanu, Pokémon franšiza tijekom cijele 2026. godine organizira globalnu proslavu. Nakon otkrivanja službenih logotipa krajem 2025. i početkom ove godine, najavljeni su raznovrsni događaji prilagođeni svim uzrastima. 27. veljače 1996., smatra se “rođendanom” Pokémona. (Bulbapedia)… Tada su u Japanu za Game Boy izašle prve dvije igre: Pokémon Red i Pokémon Green (kod nas je umjesto Zelene kasnije stigla Blue verzija). Taj je datum danas u svijetu poznat kao Pokémon Day. Kreator Satoshi Tajiri dobio je ideju za ovu kultnu franšizu na temelju svog hobija iz djetinjstva – skupljanja kukaca. Igra je bila u razvoju čak šest godina, a studio Game Freak bio je na rubu bankrota prije nego što je postala svjetski hit. Godinu dana poslije krenula je i popularna animirana serija koja je zaludila svijet. Bulbapedia