Veliki prasak je bio samo početak, Webb je donio nacrte

Pomoću teleskopa James Webb izradili najdetaljniju mapu kozmičke mreže dosad
Fokusirajući se na razdoblje kada je svemir bio star tek milijardu godina, istraživači s prestižnog sveučilišta UC Riverside mapirali su goleme filamente tamne tvari i plina koji povezuju galaksije. Zahvaljujući Webbovoj infracrvenoj preciznosti, strukture koje su Hubbleu izgledale kao mutne mrlje sada su jasno razlučene. Javnosti je dostupan katalog od 164.000 galaksija, što znanstvenicima omogućuje dosad neviđen uvid u razvoj rane strukture svemira i praznina koje ga oblikuju. Kroz 13,7 milijardi godina dugu povijest razvoja galaksija astronomi sada mogu pratiti kako se ova veličanstvena arhitektura širila i oblikovala svemir koji danas poznajemo. Interesting Engineering