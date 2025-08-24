Kad ti veza s crnom rupom završi doslovno burno
Zvijezda koja je pojela crnu rupu – i eksplodirala
Astronomi su otkrili neobičnu eksploziju SN 2023zkd, udaljenu 730 milijuna svjetlosnih godina, vjerojatno uzrokovanu zvijezdom koja je bila u interakciji s crnom rupom. Fenomen je prvi uočio AI algoritam, omogućivši detaljna promatranja. Zvijezda je pokazivala neobične znakove i prije eksplozije, uključujući višegodišnje povećanje sjaja. Analize sugeriraju da je crna rupa potaknula ili ubrzala supernovu sudjelujući u “smrtonosnom plesu” sa zvijezdom. Rezultat je nastanak veće crne rupe. Otkriće označava novu eru astronomije u kojoj umjetna inteligencija pomaže otkrivati rijetke kozmičke događaje. Bug