Who needs some space?
Quasar – jednostavna aplikacija za ljubitelje astronomije i svemira
Quasar je jednostavna Android aplikacija za ljubitelje svemira. Okuplja vijesti, raspored raketnih lansiranja i NASA-ine fotografije dana, a nudi i galeriju svemirskih pozadina koje se moraju ručno postaviti. Ugrađeni AI asistent Quasar AI odgovara na pitanja o svemiru, dok Space Wiki omogućuje brzo pretraživanje informacija. Iako još u razvoju, aplikacija već sada pruža koristan pregled aktualnih događaja i vizualnih poslastica iz svemira. Inačica za iPhone je u pripremi, a cijela aplikacija dostupna je besplatno. Bug