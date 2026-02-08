Šaraj malo, brate

Ponavljanje istog doručka svaki dan mač je s dvije oštrice - Monitor.hr
Ponavljanje istog doručka svaki dan mač je s dvije oštrice

S jedne strane, automatizacija štedi vrijeme, smanjuje “zamor od odlučivanja” i pomaže sportašima u kontroli performansi. Ključ je u ravnoteži: dok god obrok sadrži proteine, vlakna i zdrave masti, rutina je korisna. Ipak, stalno isti nutritivni profil može dovesti do manjka mikronutrijenata i zasićenja. Nutricionisti savjetuju “fleksibilni okvir” – zadržite bazu (npr. zobenu kašu), ali rotirajte dodatke poput voća i orašastih plodova. Najvažnije je osluškivati tijelo; ako energija pada ubrzo nakon jela, vrijeme je za promjenu sastojaka. tportal


