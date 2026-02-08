Šaraj malo, brate

Što ljudi diljem svijeta jedu za doručak? Radi se o impresivnom broju ukusnih i raznovrsnih jela koja odražavaju kulturu i tradiciju svake regije. Ima tu svega: od slanih pita i vrućih juha do slatkih peciva i jake kave. Popularan doručak u Kostarici je gallo pinto, jelo od riže pržene s crnim grahom, crvenom paprikom i lukom. Prelijeva se salsom i kiselim vrhnjem i poslužuje s jajima, avokadom, sirom ili tortiljama. Popularni egipatski doručak se zove ful medames i priprema se s pirjanim grahom i slanutkom, začinjenim kuminom, peršinom, lukom, limunom i čilijem. Poslužuje se uz tvrdo kuhana jaja, povrće narezano na kockice ili lepinju. Talijanski doručak, poput francuskog i španjolskog, vrlo je lagan. Sastoji se od cappuccina i talijanskog kroasana ili piškota. Index