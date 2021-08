Okrenimo se budućosti

Oluju treba slaviti to je dan velike pobjede, nema spora, svaka nacija to slavi. Što znači domovinska zahvalnost? Koja je imenica dovela do pridjeva domovinska? Kome smo zahvalni? Mi domovini, domovina nama? Premijer kaže da su branitelji i Domovinski rat bili temelj Hrvatske. To nije istina, temelj Hrvatske su prvi izbori i referendum. Da toga nije bilo, ne bi imali što braniti – kaže Žarko Puhovski. N1…