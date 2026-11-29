Svi ga znaju, ali ne znaju tko je
Povjesničar umjetnosti Ulrich Blanché razotkriva mitove i tržišne paradokse o Banksyju
Povjesničar umjetnosti Ulrich Blanché u razgovoru o svojoj biografiji Banksy: Ulica i mit razdvaja činjenice od legendi o slavnom uličnom umjetniku. Ističe kako je Banksyja više od hip-hop grafita oblikovala bristolska punk i rave scena te demantira glasine da je on zapravo Robert Del Naja iz benda Massive Attack – oni su tek dugogodišnji prijatelji i suradnici. Blanché objašnjava da anonimnost umjetniku daje političku autentičnost, dok aukcije naziva buvljacima na kojima milijunaši preprodaju radove koje je Banksy davno poklonio. Zaključuje da njegova djela u galerijama preživljavaju isključivo uz očuvanje snažnog društvenog konteksta. tportal