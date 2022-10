Sada je samo jedna regija spremna za odcjepljenje, a to je Čečenija

U napadu su poginule tri osobe od kojih su se dvije nalazile u automobilu pored kamiona-bombe. List Ruska gazeta piše o više stotina kilograma TNT-a koje su korištene u napadu. Prema pisanju više ruskih medija, može se zaključiti da je direktiva iz Kremlja da se ne govori o „uništenju“ već o „oštećenju“ mosta. Usprkos teškim oštećenjima koja se vide na snimcima, promet je kasnije u subotu nastavljen jednom trakom. Ukrajinski dužnosnici nisu preuzeli odgovornost, ali su u posljednje vrijeme često aludirali na mogućnost da se napadne most koji iz oblasti Krasnodara vodi preko Kerčkog tjesnaca koji povezuje Azovsko i Crno more. Mihjalo Podoljak, savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, napisao je na Twitteru “Krim, most, početak”, dajući do znanja da bi Ukrajina mogla stajati iz eksplozije. Ukrajinski internetski dnevnik Pravda objavio je da iza napada stoji ukrajinska tajna služba SBU, što u toj službi nisu htjeli komentirati. Deutsche Welle /Jutarnji