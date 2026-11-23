Vratio se s godišnjeg
Povratak Jensena Huanga na čelo Nvidije: skok dionica od 30 %, intervencija Bijele kuće i saslušanja pred Kongresom
- Povratak nakon 11 dana: Jensen Huang vratio se na mjesto glavnog izvršnog direktora Nvidije uz ovacije zaposlenika i obećanje da će „biti bolji drugi put“, samo 11 dana nakon ostavke (12. studenoga) zbog skandala s izvanbračnim vezama – uključujući onu s Alice Huang, rukovoditeljicom singapurskog Megaspeeda koju američke vlasti istražuju zbog sumnji na povezanost s kineskom obavještajnom službom i nezakonito preusmjeravanje naprednih čipova u Kinu. Privremena šefica Colette Kress (inače financijska direktorica) odstupila je nakon kratkog mandata.
- Burzovna eksplozija i nedovršeni oporavak: Dionice Nvidije skočile su za više od 30 %, dodavši oko bilijun dolara tržišne vrijednosti u jednom danu i povukavši za sobom Nasdaq i druge tehnološke dionice nakon prošlotjednog oštrog pada. Ipak, dionice još nisu u potpunosti nadoknadile gubitke započete prije skandala (kad su bile oko 186,64 USD, nakon čega su u petak pale na 125,53 USD).
- Uloga Bijele kuće i pravosuđa: Predsjednik Donald Trump otvoreno je priznao da je intervenirao i angažirao potpredsjednika JD Vancea (uz konzultacije sa Scottom Bessentom i Howardom Lutnickom) te uvjeravao upravni odbor da nema sigurnosnog rizika, strahujući od pada burzi i mogućnosti da Kina “preotme” Huanga. Prema navodima CNN-a, državni odvjetnik Todd Blanche izvijestio je Trumpa da u dosadašnjim istragama nema dokaza o nezakonitom postupanju Huanga ili Nvidije, iako istrage protiv Megaspeeda i povezanih aktera traju, a Nvidia je prekinula prodaju Megaspeedu.
- Političke kritike i saslušanja u prosincu: Dio demokrata i republikanaca (uključujući Chucka Schumera, Elizabeth Warren, Raja Krishnamoorthija i Dona Bacona) žestoko kritizira povratak i uplitanje administracije zbog pitanja nacionalne sigurnosti i kontrole izvoza. Huang bi trebao svjedočiti pred odborima Zastupničkog doma 1. prosinca (iza zatvorenih vrata) te javno pred odborom Senata 3. prosinca, dok se od 30. studenoga do 3. prosinca održava i konferencija GTC u Washingtonu.
- Upozorenja analitičara: Dok jedni vide nastavak AI zamaha i ogroman potencijal rasta, drugi (poput Fathom Consultinga) upozoravaju na dugove i rizik pucanja AI investicijskog balona 2027. godine.