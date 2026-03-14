Pozitivan stav doslovno pomlađuje: Skoro svaka druga starija osoba s godinama postaje fizički i mentalno jača
Danas (10:00)

Godine su samo broj (ako im tako kažete)

Pozitivan stav doslovno pomlađuje: Skoro svaka druga starija osoba s godinama postaje fizički i mentalno jača

Zaboravite na priče da u starosti sve ide samo nizbrdo. Novo istraživanje s Yalea, koje je vodila Becca Levy, otkriva da skoro 45% starijih osoba zapravo poboljšava svoje kognitivne ili fizičke sposobnosti tijekom vremena. Tajna? Nije u magičnom eliksiru, nego u pozitivnom stavu. Dok prosjeci sugeriraju pad, individualne priče govore drukčije: oni koji starenje ne vide kao bauk, hodaju brže i misle bistrije. Negativni stereotipi nas doslovno „biološki koče“. Dakle, nabacite osmijeh i optimizam – to je najjeftiniji (i najzabavniji) trening za mozak i tijelo koji možete dobiti. Nautilus Mag


Živimo u vremenu ekstremnog individualizma, a to je posebice vidljivo u nogometu, u kojem se stvari namjerno okreću oko pojedinaca. Isticanje jednog igrača nauštrb momčadi odgovara svima osim toj grupi ljudi koja godinama i mjesecima pokušava zajednički ostvariti određeni cilj. U današnje vrijeme koncept momčadi neusporedivo je manje atraktivan za financijsko i medijsko iskorištavanje. No, hrvatska je ekipa na Svjetskom prvenstvu u Katru upravo to – momčad u kojoj se nitko egoistično ne ističe. Osnovni razlog za to je jedinstvena struktura u kojoj je ključ njezin najbolji igrač Luka Modrić. Jedan od razloga višegodišnjeg uspjeha naše reprezentacije jest to što u njoj – za razliku od mnogih drugih, npr. belgijske – postoji jasna hijerarhija u kojoj su ‘zvijezde’ i iskusniji igrači u potpunosti podređeni momčadi. Njihova svijest da svojim primjerom zadaju ritam na terenu i izvan njega osigurava da oni mlađi ne ‘podignu kragne’ i ne umisle da su posebni već nakon dva uspješna dodavanja i jedne obrane. Tportal