Godine su samo broj (ako im tako kažete)
Pozitivan stav doslovno pomlađuje: Skoro svaka druga starija osoba s godinama postaje fizički i mentalno jača
Zaboravite na priče da u starosti sve ide samo nizbrdo. Novo istraživanje s Yalea, koje je vodila Becca Levy, otkriva da skoro 45% starijih osoba zapravo poboljšava svoje kognitivne ili fizičke sposobnosti tijekom vremena. Tajna? Nije u magičnom eliksiru, nego u pozitivnom stavu. Dok prosjeci sugeriraju pad, individualne priče govore drukčije: oni koji starenje ne vide kao bauk, hodaju brže i misle bistrije. Negativni stereotipi nas doslovno „biološki koče“. Dakle, nabacite osmijeh i optimizam – to je najjeftiniji (i najzabavniji) trening za mozak i tijelo koji možete dobiti. Nautilus Mag