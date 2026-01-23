Nekome natječaj, drugome bankomat
Pravni stručnjak: Javna nabava u Hrvatskoj je sustav bez kontrole koji troši četvrtinu gospodarstva
Javna nabava u Hrvatskoj 2024. dosegla je do 18 mlrd. eura s PDV-om, čak 25,6% nacionalnog dohotka, ali ostaje slabo nadzirana i pravno manjkava. Ponuditelji imaju ograničenu zaštitu, rokovi za žalbe su kraći nego u upravnim postupcima, a naknade su drastično povećane, što je smanjilo broj žalbi. Jednostavna nabava, vrijedna više milijardi eura godišnje, nema učinkovit pravni lijek. Država godinama ignorira odluke Ustavnog i Vrhovnog suda, dok se vrijednost ugovora nakon sklapanja može povećati i do 50%, uz minimalan nadzor. Pravni stručnjak Marko Turudić za Index, Nacional