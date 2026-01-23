Pravni stručnjak: Javna nabava u Hrvatskoj je sustav bez kontrole koji troši četvrtinu gospodarstva - Monitor.hr
Nekome natječaj, drugome bankomat

Pravni stručnjak: Javna nabava u Hrvatskoj je sustav bez kontrole koji troši četvrtinu gospodarstva

Javna nabava u Hrvatskoj 2024. dosegla je do 18 mlrd. eura s PDV-om, čak 25,6% nacionalnog dohotka, ali ostaje slabo nadzirana i pravno manjkava. Ponuditelji imaju ograničenu zaštitu, rokovi za žalbe su kraći nego u upravnim postupcima, a naknade su drastično povećane, što je smanjilo broj žalbi. Jednostavna nabava, vrijedna više milijardi eura godišnje, nema učinkovit pravni lijek. Država godinama ignorira odluke Ustavnog i Vrhovnog suda, dok se vrijednost ugovora nakon sklapanja može povećati i do 50%, uz minimalan nadzor. Pravni stručnjak Marko Turudić za Index, Nacional


02.10.2021. (08:00)

Javna nabava kao alat čistog političko-pravnog nadmudrivanja

Tomašević nikome ne treba platiti ni lipe

Još nedavno, dok je Tomislav Tomašević bio u utrci za gradonačelnika, u zraku je visjelo pitanje ima li on kapaciteta za obračun sa specifičnim miljeom, odnosno osobama poput Petra Pripuza koji su vješto i lako sklapali poslove s bivšim ‘partnerom’, gradonačelnikom Milanom Bandićem? Nismo na Divljem zapadu niti živimo u vremenu u kojem se mafijaški obračuni rješavaju na cesti . Danas postoje puno sofisticiraniji načini dokazivanja moći i branjenja interesa, poput sustava javne nabave. DKOM-ova odluka o poništenju Tomaševićeve odluke o poništenju postupka javne nabave ide na ruku tvrtci Reoma, koja je poslovala s Gradom u Bandićevo vrijeme. DKOM nije uvažio “nove okolnosti” koje je Tomašević uložio kao argument, a koje se tiču nabavka drobilica. Liderov članak kritizira sustav javne nabave koji je osmišljen da pogoduje tvrtkama poput one Pripuzove, dok obećavane izmjene Zakona o javnoj nabavi nikako da dođu na red.

18.07.2021. (20:30)

Riba smrdi od glave

Narodne novine hladno zaobilaze javnu nabavu

Narodne novine pravna su osoba od posebnog interesa za Hrvatsku te obveznik javne nabave, no istu izbjegavaju te ne provode. Tijekom dvije godine istraživanja otkriveno je kako je Uprava bila svjesna propusta, ali nije učinila ništa da se oni otklone te vode trgovačku djelatnost u kojoj nabave dogovaraju izravno, bez procesa javne nabave, a što propisuje zakon te je ta činjenica potvrđena i u Ministarstvu i od Europske komisije. Na taj način izravno konkuriraju vlastitim građanima s pozicije pravne osobe od posebnog interesa te narušavaju otvoreno tržište. Sličan slučaj u Austriji u kojem je Sud EU presudio protiv Austrijske državne tiskare potvrđuje da su Narodne novine obveznik Zakona o javnoj nabavi ako se bavi trgovačkom djelatnosti. Telegram

24.07.2019. (09:30)

Sve što ste htjeli znati o javnoj nabavi, ali niste imali koga pitati

Kako 57% građana Hrvatske ne zna što je ‘javna nabava’, pretpostavljam da većinu poreznih obveznika javna nabava iz 2018. zanima koliko i lanjski snijeg. Međutim, radi se o vrlo važnom dijelu javne potrošnje unutar koje mirno obitavaju uhodani mehanizmi koji objašnjavaju dio naših gospodarskih problema – tako započinje tekst Tatjane Korceba-Huić za Ekonomski lab o javnoj nabavi.

31.05.2019. (09:30)

Jel sama briše pozadinu!?!

Zagreb od gradske tvrtke kupuje WC školjke za 14.000 kuna

RTL-ova potraga je istražila koliko Zrinjevac, gradska tvrtka, naplaćuje Gradu Zagrebu uređivanje javnih površina pa tako obična drvena klupa u parku košta tri i pol tisuće kuna, koš za smeće 1.570 kuna, a identične takve kod privatnika koštaju upola manje. Spravu za igranje Zrinjevac je platio nevjerojatnih pola milijuna kuna, 263 tisuće kuna više nego što bi ona koštala da se kupovala direktno od dobavljača, dok je WC školjke htio naplatiti 14.250 kuna, a identična takva u trgovini je 300 kuna. RTL

11.06.2018. (14:04)

Ned'o bog da te Index krene istraživat

Ilko Ćimić: Zašto Krstičević od Izraelaca nije tražio da snize cijenu za borbene avione? A mogao je

Indexov novinar Ilko Čimić krenuo je istraživati nelogičnosti i moguće sukobe interesa vezane uz nabavku aviona iz Izraela. Kaže on u uvodu: “Hrvatska je mogla dobiti manju cijenu za nabavku 12 polovnih borbenih letjelica koje ćemo na kraju platiti 2,9 milijardi kuna, no Ministarstvo obrane na čelu s Damirom Krstičevićem odbacilo je takvu mogućnost zbog, kako kažu, želje da natječaj ostane do kraja transparentan!?” Priča nije jednostavna za sažeti pa detalje pogledajte sami, ako vas zanima – Index.

12.09.2017. (11:50)

Zastavnik Milan

Zagreb plaća 4 milijuna kuna za dizanje zastava

Grad Zagreb jučer je raspisao natječaj za tvrtke koje ih trebale podizati i spuštati zastave za praznike i blagdane te mijenjati ih kada se pokidaju. Zagreb je predvidio 4 milijuna kuna za što će trebati odraditi sljedeće: podizanje i spuštanje zastava za osam državnih praznika, blagdana i spomendana na osam lokacija u užem centru grada na 81 jarbolu; podizanje i spuštanje zastava po posebnom nalogu grada; podizanje i spuštanje 14.600 zastava na ulazima u grad, podizanje i spuštanje 1.512 komada zastava u Ulici Grada Vukovara dva puta godišnje, pojedinačnu zamjenu oštećenih zastava, svakodnevan pregled i obilazak svih lokacija. T-Portal

14.12.2016. (12:19)

Hrvatski zavod za zapošljavanje raspisao natječaj za nabavu uredskih stolica – koštat će 4 tisuće kuna po komadu, treba imati plinski mehanizam, visoki naslon, anti-shock sustav i nosivost najmanje 120 kilograma; plaća se iz Europskog socijalnog fonda

15.07.2016. (09:22)

Na usluzi damama i gospodi

Na javnu nabavu lani otišlo 40 milijardi kuna, usluge skočile na 7 milijardi

Ukupna vrijednost javne nabave u Hrvatskoj lani je iznosila 40,45 milijardi kuna, od čega je čak 9,4 milijarde kuna potrošeno kroz sustav bagatelne javne nabave, na koji se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi. Još jedan problematičan dio je potrošnja na usluge koja je lani skočila čak 152%, na 7,4 milijarde kuna. Ovdje cijeli izvještaj [pdf]. T-Portal

08.06.2016. (11:54)

Sjednica Vlade – poguran LNG terminal, traženje nafte na kopnu i drugačija javna nabava

Vlada je na današnjoj sjednici donijela zaključak o ubrzavanju pripreme i provedbe prve faze projekta plutajućeg LNG terminala na otoku Krku, dala i suglasnosti na ugovore o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika na kopnu i to za šest istražnih prostora gdje se očekuju investicije od 88 milijuna eura, usvojila i novi zakon o javnoj nabavi kojim se umjesto dosadašnjeg kriterija najniže cijene počinje primjenjivati kriterij ekonomski najpovoljnije ponude. Novi list

27.04.2016. (15:08)

"Jel to čemu?" zakon

Nova javna nabava – kriterij neće biti najniža cijena, nego i kvaliteta

Novim zakonom o javnoj nabavi najniža cijena neće biti kriterij za odabir, nego će se uzimati u obzir omjer cijene i kvalitete. Dakle, naručitelj roba ili usluga neće više morati birati ono najjeftinije, nego ono što udovoljava kriteriju kvalitete. Nadalje, ponuditelji neće morati kod ponude predavati sve papire, nego tek ako budu izabrani, a i tada će dokumenti dolaziti iz javnih registara, koje ionako kontrolira državna uprava. Ovom promjenom želi se zaustaviti praksa da 40% javnih nabava ima samo jednog ponuditelja te se nada uštedama 5 do 20 posto. HRT, MinGo.hr