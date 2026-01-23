Nekome natječaj, drugome bankomat

Još nedavno, dok je Tomislav Tomašević bio u utrci za gradonačelnika, u zraku je visjelo pitanje ima li on kapaciteta za obračun sa specifičnim miljeom, odnosno osobama poput Petra Pripuza koji su vješto i lako sklapali poslove s bivšim ‘partnerom’, gradonačelnikom Milanom Bandićem? Nismo na Divljem zapadu niti živimo u vremenu u kojem se mafijaški obračuni rješavaju na cesti . Danas postoje puno sofisticiraniji načini dokazivanja moći i branjenja interesa, poput sustava javne nabave. DKOM-ova odluka o poništenju Tomaševićeve odluke o poništenju postupka javne nabave ide na ruku tvrtci Reoma, koja je poslovala s Gradom u Bandićevo vrijeme. DKOM nije uvažio “nove okolnosti” koje je Tomašević uložio kao argument, a koje se tiču nabavka drobilica. Liderov članak kritizira sustav javne nabave koji je osmišljen da pogoduje tvrtkama poput one Pripuzove, dok obećavane izmjene Zakona o javnoj nabavi nikako da dođu na red.