Kazalište kao ogledalo
Predstava “Prima facie”: Kako pravni sustav iznevjerava žrtve seksualnog nasilja
Monodrama “Prima facie” u izvedbi Nataše Janjić Medančić propituje surovu stvarnost pravnog sustava kroz lik uspješne odvjetnice Tesse. Radnja prati njezin bolni preobrazaj iz braniteljice optuženih za silovanje u samu žrtvu nasilja. Glavna poruka predstave naglašava da sve što nije “da” zapravo znači “ne”, problematizirajući sivu zonu pristanka i težinu dokazivanja istine na sudu. Glumica ističe važnost prekidanja šutnje i micanja srama s leđa žrtava, pozivajući na dijalog i sustavnu psihološku podršku kako bi se ohrabrila prijava nasilja i postigla stvarna ravnopravnost. HRT