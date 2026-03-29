Predstava "Prima facie": Kako pravni sustav iznevjerava žrtve seksualnog nasilja
Kazalište kao ogledalo

Predstava “Prima facie”: Kako pravni sustav iznevjerava žrtve seksualnog nasilja

Monodrama “Prima facie” u izvedbi Nataše Janjić Medančić propituje surovu stvarnost pravnog sustava kroz lik uspješne odvjetnice Tesse. Radnja prati njezin bolni preobrazaj iz braniteljice optuženih za silovanje u samu žrtvu nasilja. Glavna poruka predstave naglašava da sve što nije “da” zapravo znači “ne”, problematizirajući sivu zonu pristanka i težinu dokazivanja istine na sudu. Glumica ističe važnost prekidanja šutnje i micanja srama s leđa žrtava, pozivajući na dijalog i sustavnu psihološku podršku kako bi se ohrabrila prijava nasilja i postigla stvarna ravnopravnost. HRT


Slične vijesti

13.04.2021. (17:30)

Bit će tu posla i za neke druge stručnjake

169 socijalnih radnika i psihologa tuži Jelenu Veljaču i Natašu Janjić Medančić

Državnom odvjetništvu podnesena je kaznena prijava protiv Jelene Veljače i Nataše Janjić Medančić u kojoj ih terete za kazneno djelo protiv javnog reda zbog javnog poticanja na nasilje i mržnju. Prijavi se priključilo 169 socijalnih radnika, psihologa, pravnika i socijalnih pedagoga, a očekuje se da će se prijavi pridružiti njih još nekoliko stotina. Razlog tužbe je navodna prepiska Veljače i Janjić o centrima za socijalni rad na Facebooku nakon smrti 2-godišnje Nicoll. Večernji

31.01.2015. (09:54)

Nataša Janjić: Kad putujem, uvijek osjetim tu neku slobodu i nesputanost po ulicama. Ovdje imam osjećaj da su se ljudi zatvorili i da vode neke imaginarne osobne ratove. Ne smiješ stršati. Čak ni intenzitetom smijeha