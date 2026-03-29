Kazalište kao ogledalo

Državnom odvjetništvu podnesena je kaznena prijava protiv Jelene Veljače i Nataše Janjić Medančić u kojoj ih terete za kazneno djelo protiv javnog reda zbog javnog poticanja na nasilje i mržnju. Prijavi se priključilo 169 socijalnih radnika, psihologa, pravnika i socijalnih pedagoga, a očekuje se da će se prijavi pridružiti njih još nekoliko stotina. Razlog tužbe je navodna prepiska Veljače i Janjić o centrima za socijalni rad na Facebooku nakon smrti 2-godišnje Nicoll. Večernji