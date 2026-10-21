Struja u tenkovima, mačkama i retro legendama
Pregled električnih automobila na hrvatskom tržištu: Od gradskih malaca do luksuznih SUV-ova
Hrvatsko tržište električnih automobila nudi iznimno raznoliku ponudu koja obuhvaća čak 41 brend. Kupcima su na raspolaganju najrazličitiji koncepti – od najpovoljnijih gradskih modela poput Dacije Spring i Citroëna ë-C3, preko atraktivnih retro povratnika te luksuznih vozila poput Lexusa i Porschea, pa sve do novih kineskih marki kao što su BYD, Dongfeng i Geely. Ponuda uključuje sve: napredne tehnologije brzog punjenja, vozila prilagođena kućnim ljubimcima te modele bez okvira prozora ili s upravljačima bez mehaničke veze s kotačima. Bug