Zrakom do tisuću kilometara... ali samo na papiru
Litij-zračne baterije: Revolucionarna tehnologija i njezini inženjerski izazovi
Litij-zračne baterije nude teoretski doseg električnih vozila do 2000 km i do pet puta veću gustoću energije od čvrstih elektrolita. Međutim, znatna razlika između teoretskog potencijala (do 3505 Wh/kg) i stvornih mogućnosti na cesti ostaje prepreka. Tehnologija se suočava s izazovima poput upravljanja kisikom, zaštite od vlage, stabilnosti metalne anode te stvaranja nepovratnih naslaga. Komercijalizacija zahtijeva složenu prateću opremu za filtraciju zraka koja dodatno troši energiju, povećava masu i volumen sustava. Iako istraživanja CATL-a i akademskih institucija napreduju, serijska proizvodnja za automobile još nije na vidiku. Revija HAK prenosi Car News China