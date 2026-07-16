Ugrožena vrsta

Prepolovio se testosteron: Znanstvenici u potrazi za uzrokom muške neplodnosti - Monitor.hr
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Prepolovio se testosteron: Znanstvenici u potrazi za uzrokom muške neplodnosti

Novo istraživanje pokazuje da se prosječna razina testosterona kod muškaraca u posljednjih 50 godina prepolovila, a bilježi se i pad broja spermija. Dok dio znanstvenika govori o “spermagedonu”, drugi smatraju da su takve prognoze pretjerane. Stručnjaci su suglasni da je muška plodnost ogledalo općeg zdravlja, pri čemu se pretilost i dijabetes nameću kao glavni krivci za hormonski disbalans. Iako se sumnja i na utjecaj mikroplastike te kemikalija, jasnih dokaza još nema. Liječnici istovremeno upozoravaju muškarce da izbjegavaju uzimanje testosteronskih pripravaka na svoju ruku jer oni mogu potpuno zaustaviti proizvodnju spermija. Guardian, tportal


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