Strašna, strašna gnjavaža u životu - doživjeti stotu!

Željko Bebek progovorio je o pravim razlozima njegova odlaska iz grupe Bijelo dugme za srpski Nedeljnik. “Promjena u Bijelom dugmetu dogodila se onoga trenutka kada je Goran napisao pjesmu na albanskom. To je bio prekrasan tekst koji su napisali prvaci albanskog kazališta iz Skoplja i to je bio revolucionaran potez, ali to nisam bio ja. Tada sam rekao Goranu: ‘Ovo ti je sad prošlo i neće više’. Ja koji sam želio da se unese moderni kulturni duh, odjedanput ulazim u dnevnopolitičko pitanje. To je na neki način bila klica razdora i nakon toga smo se 1984. i raspali”, odgovorio je Bebek na pitanje je li mu smetao politički kontekst pjesme Kosovska . Index