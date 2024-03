Odjednom svi imaju savjest

Laički, to je kada vam savjest ne dozvoljava da obavite neku dužnost iz svoje struke. Osim u medicini, on se može uložiti i u vojsci ili u području sestrinske njege. Pravo na priziv savjesti proizlazi iz slobode savjesti, koja je zajamčena člankom 18. Opće deklaracije o pravima čovjeka. U članku 47. Ustava Republike Hrvatske izrijekom se spominje – i jamči – pravo na priziv savjesti protiv vojne službe. Svaki građanin i građanka RH ima pravo odbiti služiti vojni rok. Prigovor savjesti se ulaže jednostavnom pisanom izjavom koju potom treba predati nadležnom područnom odsjeku za poslove obrane prema mjestu prebivališta. Moralne i vjerske razloge nitko ne treba previše obrazlagati, jer prema zakonu nitko nema pravo “ulaziti u njih”. No, država je zato dužna osigurati civilnu službu umjesto vojnog roka. S druge strane, liječnik ne može odbiti pacijentu pružiti medicinsku uslugu pozivajući se na priziv savjesti ako se to kosi s pravilima struke, ako time uzrokuje trajne posljedice za zdravlje pacijenta te ako time ugrozi život pacijenta. Savjeti