Kad ti posao doslovno ide “na živce, tetive i mirovinski sustav”
Profesionalne bolesti u Hrvatskoj: skriveni trošak radnog mjesta
Profesionalne bolesti, one bolesti koje se razviju zbog posla i uvjeta rada, u Hrvatskoj i dalje su nedovoljno prepoznate, iako mnogi radnici rade u uvjetima koji dugoročno oštećuju zdravlje. Najčešće su bolesti prenaprezanja i vibracijska bolest, dok su u posebnim razdobljima dominirali azbest i COVID-19. Stručnjaci ističu da je put do priznavanja profesionalne bolesti težak jer poslodavci izbjegavaju pravnu i financijsku odgovornost—uključujući odštete i troškove invalidske mirovine. Prevencija počinje procjenom rizika koju svaki poslodavac mora provoditi, ali ključ je u stvarnom provođenju mjera zaštite, a ne samo u dokumentima. HRT