Ljubav liječi... doslovno

U Mađarskoj je oko 7.500 goveda zaraženo ovom bolešću, a u Slovačkoj ih je 7.900. Posljednji slučaj je bio prije tri dana. Inspekcije redovito provjeravaju sve pošiljke vezane za životinje koje se uvoze iz tih zemalja, ali prate se i one koje su već uvezene, uvjerava Tugomir Majdak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede. Svi se sudionici uvoza iz zaraženih područja pozivaju da se suzdrže od uvoza. Riječ o vrlo progresivnoj bolesti koja se brzo širi i koja uključuje stroge mjere preventive ukoliko se pojavi, a ona uključuje usmrćivanje svih zaraženih životinja. HRT, N1… vektori širenja su i divlje životinje, ali i muhe i komarci, zbog čega pojedini stručnjaci strahuju kako je samo pitanje vremena kada će se pojaviti i kod nas (Agroklub), Austrija je zatvorila svoje granice s Mađarskom i Slovačkom, a u Mađarskoj je na terenu zbog suzbijanja ove bolesti i vojska (Agroklub). Iz Ministarstva poljoprivrede su rekli kako slinavka i šap mogu uništiti hrvatsko stočarstvo (Index)