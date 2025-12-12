Vođenje ljubavi kao flaster? Intimnost možda ubrzava zacjeljivanje rana - Monitor.hr
Ljubav liječi... doslovno

Vođenje ljubavi kao flaster? Intimnost možda ubrzava zacjeljivanje rana

Nova studija na 80 parova pokazuje da rane brže zacjeljuju kada se kombiniraju oksitocin i intimnost. Sam oksitocin nema učinka, ali uparen s partnerovim komplimentima i osobito seksualnom aktivnošću značajno ubrzava oporavak malih rana. Parovi koji su imali više seksa pokazali su niže razine kortizola, što sugerira da je smanjenje stresa ključan dio učinka. Čak je i svakodnevni nježni dodir pomagao – ali samo uz oksitocin. Rezultati upućuju da hormon ljubavi ne djeluje sam, već pojačava benefite fizičke i emocionalne bliskosti. IFL Science


Slične vijesti

Utorak (22:00)

Kad ti posao doslovno ide “na živce, tetive i mirovinski sustav”

Profesionalne bolesti u Hrvatskoj: skriveni trošak radnog mjesta

Profesionalne bolesti, one bolesti koje se razviju zbog posla i uvjeta rada, u Hrvatskoj i dalje su nedovoljno prepoznate, iako mnogi radnici rade u uvjetima koji dugoročno oštećuju zdravlje. Najčešće su bolesti prenaprezanja i vibracijska bolest, dok su u posebnim razdobljima dominirali azbest i COVID-19. Stručnjaci ističu da je put do priznavanja profesionalne bolesti težak jer poslodavci izbjegavaju pravnu i financijsku odgovornost—uključujući odštete i troškove invalidske mirovine. Prevencija počinje procjenom rizika koju svaki poslodavac mora provoditi, ali ključ je u stvarnom provođenju mjera zaštite, a ne samo u dokumentima. HRT

23.08. (09:00)

Komarci otkrivaju Šengen – bez viza, ali s virusima

Klimatske promjene ubrzavaju širenje bolesti koje prenose komarci u Europi

Bolesti koje prenose komarci, poput čikungunje i virusa Zapadnog Nila, više nisu ograničene na tropske krajeve – klimatske promjene i globalna mobilnost omogućile su im širenje diljem Europe. ECDC upozorava da dulje i toplije sezone znače “novu normalnost” učestalih i ranijih izbijanja. Samo ove godine u Europi je zabilježeno rekordnih 27 izbijanja čikungunje i 335 slučajeva Zapadnog Nila. Posebno zabrinjava širenje azijskog tigra, komarca koji prenosi više bolesti, a čije prugaste noge sada defiliraju europskim dvorištima. tportal

17.07. (13:00)

Ništa ne ostaje skriveno, osim misli na bivšu

Zavirivanje pod haubu čovjeka: 100.000 skenova za znanost

Znanstvenici su dovršili desetogodišnji projekt skeniranja 100.000 ljudi u sklopu UK Biobanka, prikupljajući 12.000 detaljnih slika po osobi. Snimke otkrivaju promjene povezane sa starenjem i bolestima, od veličine mozga do raspodjele masnoće, neovisno o BMI-u. Otkriveno je da čak i male količine alkohola utječu na mozak, a visceralna mast raste s godinama. Očekuje se revolucija u dijagnostici i liječenju bolesti, prije nego se simptomi uopće pojave. Projekt već utječe na kliničku praksu, uključujući automatizirano otkrivanje aneurizmi. N1

05.05. (22:00)

Možda može spriječiti, a može li i liječiti?

Nobelovac za kemiju: umjetna inteligencija će “već skoro” omogućiti liječenje svih bolesti

Bjelančevine su praktično svi najvažniji dijelovi ljudskog tijela i tu onda AI može lako utvrditi nekakav poremećaj. 39-godišnji britanski znanstvenik u Googleovoj tvrtki DeepMind je razvio model AlphaFold2 uz čiju pomoć se mogu predvidjeti strukture praktično svih do sad poznatih 200 milijuna oblika bjelančevina. Drugi znanstvenici nisu baš tako sigurni. Treba biti oprezan u takvim procjenama kad je riječ o konkretnim, patološkim promjenama u našem tijelu, iako bi moglo pomoći u mnogim slučajevima, i uz nekakvo nevjerojatno “pametno” računalo će se teško moći reći koja od mnoštva bjelančevina doista i izaziva određenu bolest. DW

07.04. (10:00)

Kao da bolesti znaju za granice...

Slinavka i šap širi se u susjedstvu, postrožene mjere uvoza: Prati se svaka pošiljka

U Mađarskoj je oko 7.500 goveda zaraženo ovom bolešću, a u Slovačkoj ih je 7.900. Posljednji slučaj je bio prije tri dana. Inspekcije redovito provjeravaju sve pošiljke vezane za životinje koje se uvoze iz tih zemalja, ali prate se i one koje su već uvezene, uvjerava Tugomir Majdak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede. Svi se sudionici uvoza iz zaraženih područja pozivaju da se suzdrže od uvoza. Riječ o vrlo progresivnoj bolesti koja se brzo širi i koja uključuje stroge mjere preventive ukoliko se pojavi, a ona uključuje usmrćivanje svih zaraženih životinja. HRT, N1… vektori širenja su i divlje životinje, ali i muhe i komarci, zbog čega pojedini stručnjaci strahuju kako je samo pitanje vremena kada će se pojaviti i kod nas (Agroklub), Austrija je zatvorila svoje granice s Mađarskom i Slovačkom, a u Mađarskoj je na terenu zbog suzbijanja ove bolesti i vojska (Agroklub). Iz Ministarstva poljoprivrede su rekli kako slinavka i šap mogu uništiti hrvatsko stočarstvo (Index)

09.03. (15:00)

11 minuta za život

Samo 75 minuta tjedno provedenih u tjelovježbi sprječava jednu od deset preuranjenih smrti

Jedna od deset preuranjenih smrti mogla bi se spriječiti kada bismo svi prakticirali samo 75 minuta tjedne tjelesne aktivnosti. Potvrdili su to istraživači sa Sveučilišta u Cambridgeu koji su analizirali povezanost između tjelesne aktivnosti i rizika od bolesti srca, raka i rane smrti. Riječ je o minutaži koju preporučuje i NHS, odnosno britanska nacionalna zdravstvena zaštita. Bolesti srca i moždani udar vodeći su uzrok smrti u svijetu, odgovorni su za 17,9 milijuna smrtnih slučajeva godišnje u 2019., dok su karcinomi bili odgovorni za 9,6 milijuna smrtnih slučajeva u 2017. Studija je pokazala – te se bolesti mogu prevenirati hodanjem, a to je minimalno 11 minuta dnevno Green

07.09.2024. (09:00)

Kad te komarci bodu u ime znanosti, znaš da si stvarno posvećen

Skupina mladih dobrovoljno se daju zaraziti virusima da pomognu ubrzanom razvoju cjepiva

Znanstvena istraživanja, u kojima volonteri namjerno bivaju zaraženi patogenima, sve su popularniji način ubrzavanja razvoja cjepiva. U pokusima poput onog u Oxfordu 2017., gdje su se volonteri izlagali komarcima zaraženima malarijom radi testiranja učinkovitosti cjepiva R21, koje se kasnije pokazalo vrlo učinkovitim. Ovakvi pokusi, iako kontroverzni zbog etičkih pitanja, doprinose bržem razvoju cjepiva za bolesti poput gripe, covida i malarije. Zagovornici tvrde da rizici, uz stroge kontrole, vrijede zbog mogućih medicinskih otkrića, iako kritičari ističu etičke dvojbe. tportal

14.03.2024. (10:00)

I ne sjediti na hladnom betonu i propuhu

Čak 300 tisuća Hrvata boluje od bubrežnih bolesti

Kronična bubrežna bolest nema simptoma, ne boli i dugo može ostati neprepoznata. Vodeći su uzroci dijabetes i povišeni arterijski tlak. Porast učestalosti KBB-a objašnjava se starenjem populacije, porastom šećerne bolesti, nereguliranom hipertenzijom i pretilošću, prekomjernim i nekontroliranim trošenjem nesteroidnih protuupalnih lijekova te izloženošću raznim toksinima okoliša. Oboljeli može izgubiti i do 90 posto bubrežne funkcije prije nego što osjeti bilo kakav simptom. Znakovi uznapredovalog KBB-a uključuju otečene gležnjeve, umor, teškoće koncentracije, smanjen tek, krv u mokraći i pjenušavi urin. Može se lako dijagnosticirati i to rutinskom analizom urina. Index

01.03.2024. (15:00)

Zato jedva čekam proljeće

Ako vas ovih dana muči bol u trbuhu, niste jedini: trbušne viroze haraju i zimi

Iako trbušne viruse obično povezujemo s ljetom, proljev i povraćanje mogu se javiti i zimi – to je doba godine koje voli norovoris. Liječnici kažu da se klice tada lakše šire jer dosta vremena provodimo u zatvorenom prostoru. Uz to, tu su i rota i adenovirusi pa ne čudi da se mnogi i zimi žale na probavne tegobe. Ove godine zaista ima više slučajeva gastrointestinalnih tegoba nego što je bilo prethodnih godina. Bez obzira koji virus vam stvara tegobe, terapija će biti vrlo slična. N1

08.08.2023. (01:30)

I nije baš guba

Sifilis, guba, giht: Vraćaju se bolesti od prije 100 i više godina

Pad stope cijepljenja među djecom, promjene u ponašanju i prehrambenim navikama – i, naravno, klimatske promjene – pridonijeli su savršenoj oluji u kojoj su se opasne bolesti, za koje se smatralo da su gotovo izumrle, vratile u zemlje koje su ih prethodno gotovo posve eliminirale, piše Politico. Uz to, bakterije postaju sve otpornije na antibiotike, što znači da je jedan od najtransformativnijih lijekova u posljednjih 100 godina sada ugrožen. Češće su epidemije ospica, sifilisa, gihta, a posebno brine pojava gube i malarije u SAD-u. Tportal