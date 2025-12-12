Ljubav liječi... doslovno
Vođenje ljubavi kao flaster? Intimnost možda ubrzava zacjeljivanje rana
Nova studija na 80 parova pokazuje da rane brže zacjeljuju kada se kombiniraju oksitocin i intimnost. Sam oksitocin nema učinka, ali uparen s partnerovim komplimentima i osobito seksualnom aktivnošću značajno ubrzava oporavak malih rana. Parovi koji su imali više seksa pokazali su niže razine kortizola, što sugerira da je smanjenje stresa ključan dio učinka. Čak je i svakodnevni nježni dodir pomagao – ali samo uz oksitocin. Rezultati upućuju da hormon ljubavi ne djeluje sam, već pojačava benefite fizičke i emocionalne bliskosti. IFL Science