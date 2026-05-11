Nepoželjni gosti u parku ptica

Drava, nakon Save druga najdulja rijeka u Hrvatskoj, izvire u talijanskim planinama i povezuje ih s Austrijom, Slovenijom i panonskim područjima Hrvatske i Mađarske. U Hrvatskoj ju svojom rijekom zovu Varaždin, Legrad, Belišće i Osijek. Ono što manje ljudi zna jest da je Drava jedna od posljednjih poluprirodnih rijeka u srednjoj Europi i da je dio UNESCO-ova Prekograničnog rezervata biosfere "Mura – Drava – Dunav", najvećeg europskog zaštićenog riječnog područja. Izgradnjom 23 hidroelektrane u Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj rijeka je presječena i ostao je samo mali dio slobodnog toka, uglavnom u Hrvatskoj. Zato je krajem 2015. pokrenut projekt DRAVA LIFE. U njega je uključena cijela dužina Drave u Hrvatskoj, osim dijela kod Osijeka, do ušća u Dunav, gdje se nalazi PP Kopački rit.