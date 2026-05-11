Prosvjed zbog megafarme pilića na ušću Mure u Dravu, uz zaštićeni ornitološki rezervat
19:00

Nepoželjni gosti u parku ptica

Prosvjed zbog megafarme pilića na ušću Mure u Dravu, uz zaštićeni ornitološki rezervat

U Donjoj Dubravi se 16. svibnja održava prosvjedni koncert (nastupaju Darko Rundek, Cinkuši i dr.) protiv izgradnje farme pilića tvrtke Perutnina Ptuj na granici s rezervatom “Veliki Pažut”. Dok aktivisti i stručnjaci upozoravaju na ugrozu strogo zaštićenih ptica i ekosustava “Europske Amazone”, načelnik Legrada Ivan Sabolić tvrdi da su sve zakonske procedure poštovane. Ističe da je kapacitet farme manji od sličnih projekata u neposrednoj blizini te da se gradi izvan zaštićenog područja. Građanska inicijativa, s prikupljenih 6.000 potpisa, strahuje od zagađenja zraka, tla i voda u neposrednoj blizini riječnog ušća. HRT, Index, Prigorski

Prije dva mjeseca upozoravali su kako će “farma godišnje proizvoditi 3670 m3 krutog gnoja, milijun i 350.000 otpadnih voda i više od 2 tone kemikalija za čišćenje i dezinfekciju godišnje. Godišnje će imati oko 64.000 uginulih pilića koje će čuvati u škrinjama i kasnije zbrinuti. Također, trošit će 30 milijuna litara vode godišnje, koju će crpiti iz naših podzemnih voda”… Načelnik Legrada ističe kako mu je žao da se javnost nije uključila kada je u tijeku bila javna rasprava, nego tek sad kada je farma pred realizacijom. Međimurski


26.07.2024. (12:00)

Naša Amazona

Rijeka Drava jedna je od posljednjih poluprirodnih rijeka u srednjoj Europi, a ušće Mure u Dravu važno mjesto sačuvane biosfere

Drava, nakon Save druga najdulja rijeka u Hrvatskoj, izvire u talijanskim planinama i povezuje ih s Austrijom, Slovenijom i panonskim područjima Hrvatske i Mađarske. U Hrvatskoj ju svojom rijekom zovu Varaždin, Legrad, Belišće i Osijek. Ono što manje ljudi zna jest da je Drava jedna od posljednjih poluprirodnih rijeka u srednjoj Europi i da je dio UNESCO-ova Prekograničnog rezervata biosfere “Mura – Drava – Dunav”, najvećeg europskog zaštićenog riječnog područja. Izgradnjom 23 hidroelektrane u Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj rijeka je presječena i ostao je samo mali dio slobodnog toka, uglavnom u Hrvatskoj. Zato je krajem 2015. pokrenut projekt DRAVA LIFE. U njega je uključena cijela dužina Drave u Hrvatskoj, osim dijela kod Osijeka, do ušća u Dunav, gdje se nalazi PP Kopački rit. Putni kofer