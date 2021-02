BadBadNotGood

Napadaju me da sam previše pesimist i istovremeno da sam previše optimist. Da upotrijebim veliki termin ‘čovječanstvo’, koji ja mrzim, zaista još nije prihvatilo to što se događa. Mi još živimo u tom snu: sada imamo cjepivo, bit će sve normalno za dva, tri mjeseca… Pesimist sam u tome. Neće biti sve normalno. Ostat će posljedice toga, ekonomske, psihičke. Bit će drugi virusi, ekološke katastrofe. Trebamo promijeniti način života. Naša fiksacija je – kako se vratiti u neku normalnost. Metafora koju upotrebljavamo je: trebamo se samo probuditi iz tog užasnog sna. To se neće dogoditi… – priča Slavoj Žižek Dobroslavu Silobrčiću. Ne morate čitati druge vijesti, dovoljan vam je ovaj intervju i mirni ste za danas.