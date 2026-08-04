Kad uletiš u gužvu, poželiš da si išao starom cestom
Putovanje na more: Autocesta štedi vrijeme, a stara cesta novac i živce
Putovanje starim cestama prema Jadranu donosi financijsku uštedu izbjegavanjem cestarina, no ono traje znatno dulje i ne donosi drastično manju potrošnju goriva. Izuzetak je trajanje vožnje ako vas na autocesti dočekaju višesatni zastoji. tportal izračunao:
- Rijeka: Autocesta je bez premca najbolji i najbrži izbor.
- Zadar, Split i Dubrovnik: Stara cesta nudi uštedu, ali uz osjetno duže putovanje.
Zaključak: Autocesta je idealna ako želite što prije stići na cilj. Stara cesta isplati se onima koji nigdje ne žure te vožnju uz prirodne ljepote i znamenitosti smatraju početkom odmora.