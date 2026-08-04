Kad uletiš u gužvu, poželiš da si išao starom cestom

Hrvatska 1. ožujka 2027. uvodi novi elektronički sustav naplate cestarine Crolibertas. Vrijedan 80 milijuna eura, sustav će ukloniti naplatne kućice i smanjiti gužve pomoću ENC-a i očitavanja registracija, ali zadržava naplatu po kilometru. Iako su e-vinjete mogle brže i jeftinije riješiti problem gužvi (poput Slovenije ili Austrije), Vlada ih je odbila pod izgovorom lažnih EU trendova i manipulativnih anketa. Autoceste tako ostaju među najskupljima u Europi. Crolibertas će ubrzati promet na ulazima, ali visoke cijene i dalje će tjerati domaće vozače na opasnije državne ceste. Index… iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture još su prošle godine izjavili da nisu uveli vinjete jer je to u skladu s propisima i smjernicama zelene politike EU-a – vinjete podrazumijevaju vremensko plaćanje, a ne po prijeđenom kilometru, što je dugoročni cilj EU. Austrija i Slovenija, koje imaju vinjete, npr. posebno naplaćuju cestarinu za mostove i tunele. (Narod)