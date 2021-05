Living la vida loca

Slaven Škrobot proputovao je svijet u kolicima. Evo dijela njegovog putopisa iz Tanzanije: Pored mene stoji poglavica i ništa mu nije jasno. Udara svojim štapom po kolicima u nevjerici, pitajući se što je to ili od čega je to napravljeno? Gestikulira rukama i vidim da ga zanima što mi se dogodilo. Uključuje se još jedan Masai, fali mu pola zubiju – nazvati ćemo ga Smješko. Smješko hvata kolica za ručkice i počinje me guratI. Ok, prepuštam se. Navigiram ga pokazujući rukama smjer. Ne vidim ga, ali ga čujem kako se smije.