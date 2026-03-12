Rast virtualnih kuhinja u Zagrebu otvara pitanja radnih uvjeta - Monitor.hr
Što se krčka iza zatvorenih vrata?

Rast virtualnih kuhinja u Zagrebu otvara pitanja radnih uvjeta

U Zagrebu se ubrzano šire virtualne ili “tamne” kuhinje koje pripremaju hranu isključivo za dostavne platforme poput Wolt i Glovo. Iako se često predstavljaju kao inovativan i profitabilan model poslovanja, rijetko se govori o uvjetima rada u njima. Istraživanja, poput onog organizacije Focus on Labor Exploitation, ukazuju na probleme s inspekcijama, nesigurne prostore, lošiju opremu, ozljede na radu i nepredvidivo radno vrijeme. Fleksibilnost koju platforme promoviraju često se pokazuje jednostranom, povećavajući nesigurnost i neravnotežu moći između poslodavaca i radnika u rastućoj gig ekonomiji. Novosti


Slične vijesti

14.12.2025. (18:00)

Kad više nema mjesta za klupe, uvijek ima za paketomat

Zašto paketomati rastu brže od dostave na kućna vrata

BOX NOW u Hrvatskoj bilježi snažan rast zahvaljujući isključivoj orijentaciji na paketomate, kojih danas ima 867 lokacija s 78 tisuća pretinaca. Udio dostave izvan kuće narastao je s 15 na gotovo 40 posto, potaknut niskim cijenama, dostupnošću 0–24 i promjenom navika kupaca. Direktor Miroslav Mareš ističe da se iznenađujuće velik broj paketa preuzima noću, između 22 i 2 sata, često nakon večernjeg izlaska. Glavni izazovi su radna snaga i neujednačena lokalna pravila, dok je poslovni potencijal i dalje velik. Poslovni

30.11.2025. (20:00)

Trgovine su out, čekanje paketa je novi lifestyle

Dostavljači su sve rjeđe na vratima, veliki porast korištenja paketomata…

U Hrvatskoj se godišnje dostavi oko 16 paketa po stanovniku dok je mjesec studeni tradicionalno najopterećeniji u dostavi. Istraživanje ukazuje kako 73 posto građana kupuje online i čine to barem jednom mjesečno. Broj dostavljenih paketa iz mjeseca u mjesec raste, a takav porast rezultat je sve učestalije kupovine postojećih korisnika. Preostalih 27 posto hrvatskih građana ne kupuje putem interneta i skloniji je obilasku trgovina uživo. Kad je u pitanju zadovoljstvo onih koji ipak kupuju, njih 24 posto prijavljuje iskustva s problemima u dostavi, a najčešće kašnjenja posebno su izražena u razdobljima velikih rasprodaja poput Crnog petka. Trenutačno je na različitim lokacijama diljem zemlje postavljeno oko 2 650 automata za preuzimanje paketa. Poslovni

14.02.2025. (09:00)

'Topli obrok, hladna istina'

Upotreba plastičnih posuda za dostavu hrane može povećati rizik od ozbiljnih zdravstvenih problema

Kad sljedeći put naručite dostavu hrane, učinite si veliku uslugu i prebacite je na klasični tanjur. Naime, nova studija, objavljena u časopisu Ecotoxicology and Environmental Safety, pokazala je kako konzumiranje hrane iz plastičnih posuda za dostavu hrane može znatno povećati rizik od kongestivnog zatajenja srca. Plastika može sadržavati bilo koju od oko 20 tisuća kemikalija, a mnoge od njih predstavljaju rizike za zdravlje. Iako u svom radu nisu provjeravali koje točno kemikalije iz posuda za hranu ulaze u samu hranu, primijetili su vezu između uobičajenih spojeva plastike i srčanih bolesti te između bioma crijeva i srčanih bolesti. ZimoForum

06.02.2025. (00:00)

Kad zahladi, ćevapi griju dušu

Dostave: Hrvati vole roštilj – petkom, subotom i u studenom

Prema podacima Glova, Hrvati naručuju roštilj podjednako za ručak i večeru, najviše petkom i subotom. Studeni je najpopularniji mjesec za grill specijalitete, a najveća potražnja bilježi se između 19:00 i 20:00 sati. Najčešće se naručuju ćevapi i lignje na žaru, dok je najskuplja narudžba iznosila čak 576 eura. Hrvatska je treća u regiji po broju narudžbi roštilja, a najveći ljubitelji su stanovnici Zagreba, Osijeka, Splita, Zadra, Varaždina i Pule. Poslovni

30.07.2024. (12:00)

Ima sivila u toj zoni

Putem platformi zaposleno tek 17 tisuća radnika, vjeruje se da dobar dio njih radi na crno

Ministarstvo ne navodi o kojim se točno platformama radi, no zna se da u Hrvatskoj posluju Wolt, kao najveća platforma, Glovo, Uber i Bolt. U odnosu na broj radnika broj agregatora (posrednici između radnika i platforme) s kojima digitalne platforme imaju poslovnu suradnju prilično je impresivan – registrirano ih je čak 1712. Putem njih, kažu podaci, sklopljeno je oko 19 tisuća ugovora o radu. Sa samozaposlenim osobama evidentirano je 4457 ugovora o poslovnoj suradnji. Pretpostavljalo se da u Hrvatskoj putem digitalnih platformi radi oko 40 tisuća vozača i dostavljača, no registrirano ih je službeno dvostruko manje. To bi ukazivalo da neki rade na crno, vjerojatno i dobrovoljno, jer je moguće da su im bankovni računi u blokadi. Inspektori su prošle godine, kada još nije bilo zakona na snazi, utvrdili oko 90 prekršaja u 260 slučajeva. Poslovni

29.07.2024. (12:00)

Kruh i mlijeko dostavljaju mi na motorima

Online maloprodaja u rastu i kod nas, mnoge tvrtke surađuju s Woltom

Vindija je upravo uvela dostavu iz svojih trgovina u suradnji s Woltom u 10 gradova, pa smo provjerili što kažu u drugim lancima. Studenac je suradnju s digitalnom platformom počeo prije dvije godine, a tu je sada i Konzum, koji inače ima i svoju web trgovinu, te Tommy. Da postoji veliki prostor za rast online prodaje pokazuje usporedba s, na neki način sličnim tržištem, Češkom, gdje je 2022. online maloprodaja hrane iznosila 1,1 milijardu eura. Snažan rast online trgovine prehrambenim proizvodima u srednjoj Europi tumači se niskom bazom – ovaj tip trgovine još je nerazvijen, u odnosu na zapadnu Europu, pa se pomaci više osjete. Osim toga, online trgovina dostupna je uglavnom u većim gradovima koji su i najveća tržišta, a širenje na manja mjesta tek predstoji, dok je u zapadnoj Europi to širenje već realizirano. Forbes

08.06.2024. (01:00)

Metropola u kojoj se udiše i izdiše zeleno

Bečki pilot-projekt: Dostava u centru grada bez emisije CO2

Grad Beč počeo je s pilot-projektom kojim potiče različita poduzeća da prijeđu na vozila koja ne ispuštaju emisije štetnih plinova. U inicijativi kojom se želi pridonijeti dekarbonizaciji grada sudjeluje tridesetak poduzeća. Bečko energetsko poduzeće Wien Energie također podržava projekt, pa tako poduzećima koja sudjeluju nudi instalaciju električnih punionica na mjestima koja sama izaberu. Vrijeme koje je potrebno za utovar ili istovar tako će se moći koristiti i za napajanje vozila strujom. Poboljšanjem infrastrukture želi se potaknuti i ostala poduzeća da se prijave na projekt „Zero Emission Transport“. Jedno od poduzeća koje sudjeluje je i Austrijska pošta. Autonet

16.11.2023. (20:00)

Zlostava

Dostava paketa: loša plaća, teški uvjeti rada

Dostavljačice i dostavljači koji rade za DHL, Hermes, UPS, DPD, GLS, Fedex & Co. zarađuju znatno manje od svojih kolegica i kolega, stručne radne snage, koji su aktivni u drugim gospodarskim branšama. Osobe koje dostavljaju pakete su zaposlene na „atipičan” način. Tu se radi o ugovorima na ograničeno vrijeme, o osobama zaposlenima na skraćeno radno vrijeme ili zaposlenicima koji su angažirani preko trećih firmi koje ih onda „iznajmljuju” logističkim kompanijama. Previše posla i težak rad, to su stvari na koje se žale i sindikati. DW

21.10.2023. (12:00)

Shopping na klik

Brojke potvrđuju: Budućnost kupnje špeceraja definitivno je online

Prema navodima istraživanja GFK Hrvatska, hrvatski potrošači u prosjeku unutar šest mjeseci odlaze u trgovine 130 puta. Svaki odlazak pritom oduzima dio slobodnog vremena. Vožnja do supermarketa, traženje parkinga, potraga za artiklima, stajanje u redu na blagajni pa, konačno, povratak u stan. U danima u kojima nam je svaka sekunda dragocjena nismo baš voljni potrošiti toliko vremena na nabavku namirnica. Pogotovo kada znamo da postoji alternativa. Usluge poput Wolta ispočetka su bile imanentan sigurnosni odgovor na tada aktualne uvjete života, no danas se pretvorila u sve popularniji alat za uštedu vremena. Studija o kupovnim navikama europskih potrošača koju je objavila jedna globalna konzultantska firma to i potvrđuje. Marin Šušnjar za tportal.

15.04.2022. (11:35)

Za svaku Wolt dostavu kompenzira se 100% njezine emisije ugljika