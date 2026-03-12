Što se krčka iza zatvorenih vrata?

Ministarstvo ne navodi o kojim se točno platformama radi, no zna se da u Hrvatskoj posluju Wolt, kao najveća platforma, Glovo, Uber i Bolt. U odnosu na broj radnika broj agregatora (posrednici između radnika i platforme) s kojima digitalne platforme imaju poslovnu suradnju prilično je impresivan – registrirano ih je čak 1712. Putem njih, kažu podaci, sklopljeno je oko 19 tisuća ugovora o radu. Sa samozaposlenim osobama evidentirano je 4457 ugovora o poslovnoj suradnji. Pretpostavljalo se da u Hrvatskoj putem digitalnih platformi radi oko 40 tisuća vozača i dostavljača, no registrirano ih je službeno dvostruko manje. To bi ukazivalo da neki rade na crno, vjerojatno i dobrovoljno, jer je moguće da su im bankovni računi u blokadi. Inspektori su prošle godine, kada još nije bilo zakona na snazi, utvrdili oko 90 prekršaja u 260 slučajeva. Poslovni