Što se krčka iza zatvorenih vrata?
Rast virtualnih kuhinja u Zagrebu otvara pitanja radnih uvjeta
U Zagrebu se ubrzano šire virtualne ili “tamne” kuhinje koje pripremaju hranu isključivo za dostavne platforme poput Wolt i Glovo. Iako se često predstavljaju kao inovativan i profitabilan model poslovanja, rijetko se govori o uvjetima rada u njima. Istraživanja, poput onog organizacije Focus on Labor Exploitation, ukazuju na probleme s inspekcijama, nesigurne prostore, lošiju opremu, ozljede na radu i nepredvidivo radno vrijeme. Fleksibilnost koju platforme promoviraju često se pokazuje jednostranom, povećavajući nesigurnost i neravnotežu moći između poslodavaca i radnika u rastućoj gig ekonomiji. Novosti