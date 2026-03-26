Zadnja postaja Pony Expressa
Sporom stazom kroz Grand Canyon: Priča o posljednjim poštarima na konju
U selu Supai, smještenom 600 metara ispod ruba Grand Canyona, poštanske pošiljke ne stižu kombijem, već na leđima mazgi. Nate Chamberlain svakodnevno predvodi karavanu na putu dugom 25 kilometara kroz strme litice, održavajući posljednju takvu rutu u SAD-u. Budući da je selo naroda Havasupai dostupno samo pješice ili helikopterom, mazge su ključne za ispunjavanje mandata javne pošte o dostupnosti svima. U eri digitalne efikasnosti, ovaj spori i mukotrpni proces podsjeća na važnost poštanske službe za najizoliranije zajednice, usprkos modernim pritiscima na budžet i brzinu. Reportaža s portala The Atlantic – In Focus, koji inače donosi zanimljive priče s odličnim naslovnim fotografijama.