Skupo je biti svoj, još skuplje biti tuđ

Jedan od glavnih problema koji utječe na rast cijena je turistički najam s preniskim stopama oporezivanja. “Stanovi koji bi trebali biti dostupni građanima otišli su u turistički najam, odnosno apartmanizaciju, jer je porez par stotina kuna godišnje po krevetu. S druge strane, ne samo da se ništa ne radi po pitanju stanovanja mladih, nego su i stanovi iz dugoročnog prebačeni turistički najam, jer se to najmodavcima više isplati”, kaže predsjednik Udruženja trgovaca nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori Dubravko Ranilović. “Uzmimo za primjer Dubrovnik gdje je ili sve u turističkom najmu ili je sve jako skupo. Običan čovjek to si ne možete priuštiti. To je zaista situacija u kojoj priobalni gradovi u Dalmaciji postaju samo gradovi bogatih. Ne govorimo samo o iseljavanju mladih nego i o tome da u nekim gradovima nemamo inženjera ili liječnika jer – nemaju gdje živjeti”, upozorava Ranilović. N1