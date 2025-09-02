Raste broj podstanara: novi podaci otkrivaju pad vlasništva stanova - Monitor.hr
Skupo je biti svoj, još skuplje biti tuđ

Raste broj podstanara: novi podaci otkrivaju pad vlasništva stanova

U Hrvatskoj opada udio kućanstava koja žive u vlastitom stanu – s 88,8 posto u 2011. na 86,3 posto u 2021. godini. Broj vlasnika pao je za više od 100 tisuća, dok je podstanara sada oko 190 tisuća, a najviše ih živi kod obitelji. Zagreb prednjači – svako peto kućanstvo je u najmu. Unatoč tradiciji vlasništva, visoke cijene i nesigurni prihodi guraju sve više ljudi u podstanarstvo, pri čemu 29 posto njih na stanovanje troši preko 40 posto dohotka, među najgorim udjelima u EU. Lider


Više nema "Ako Porezna pita, ti si se tu tek uselio"

Krajem ožujka u RH prijavljeno 28.713 više poreznih obveznika koji dohodak ostvaruju od najma i zakupa

Podaci su to Porezne uprave u čijoj je evidenciji ukupno gotovo 240 tisuća legalnih iznajmljivača. Pretpostavlja se da je glavni razlog tome porez na nekretnine, no nije poznato koliko se osoba odlučilo na najam iz drugih razloga. Od četiri najveća grada, najviše ih je u Zagrebu, oko 56 tisuća (8291 više nego lani), slijede Rijeka s oko 7800 (+977), Split s gotovo 6800 iznajmljivača (+1040) i Osijek s nešto manje od šest tisuća (+643). Ti podaci odnose se isključivo na građane, odnosno fizičke osobe, ne i na tvrtke. Povećanje poreznih obveznika ukazuje kako su se ljudi porezno disciplinirali, odnosno manje se iznajmljuje na crno. Pozitivan je trend i dugoročan najam za podstanarstvo umjesto kratkoročnog za turiste. Problem i dalje visoke cijene, koje su prepreka da bude i više prodaja. Poslovni

 

Stan bez para, para bez stana

Vizek: Za život samca u podstanarstvu u Zagrebu potrebno više od 2 tisuće eura, i parovima na rubu neisplativosti

Podaci za 2024. godinu otkrivaju značajne razlike u medijalnim najamninama za stanove od 60 kvadratnih metara diljem katastarskih općina Zagreba, s medijalnom najamninom za cijeli grad koja iznosi 677 eura. U praksi se kao trošak stanovanja uzima iznos najamnine i režija za stan te se zbroj svih ovih troškova zatim uspoređuje s bruto plaćom. Čak i s dvije prosječne zagrebačke plaće, u ukupnom neto iznosu od 2638 eura, život u najmu u Zagrebu za bračni par s ili bez djece je na rubu nepriuštivosti. Ako na trošak najamnine i režija odlazi preko 30 posto bruto plaće, stanovanje se smatra nepriuštivim. Stanovnici su prisiljeni tražiti opcije dalje od centra, a to kao posljedicu gura cijene najma u tim područjima naviše, čineći i te dijelove grada manje priuštivima. Maruška Vizek za tportal

Samo dugoročno

Vlada staje na kraj apartmanizaciji i izmjenama Zakona o upravljanju zgradama pokušava ograničiti kratkoročni najam, posebno za turiste i strane radnike

Trenutno postoji više od 900.000 stanova koji to i nisu. Prema podacima DZS-a i HEP-a, praznih je stanova 565.000. U kratkoročnom je najmu, do 30 dana, 231.000 stanova, 112.000 je prenamijenjeno u poslovnu svrhu. Ukratko: 40 posto stanova u Hrvatskoj ne koristi se za stanovanje. Ne profitira turizam, ne profitira stambena zajednica, ali profitiraju vlasnici stanova. Ovim zakonom definira se najam stranim radnicima kojih je u prostoru više od četiri, a da nisu u srodstvu. Također, to neće ići bez suglasnosti 80 posto suvlasnika. Zakon definira i formiranje zajednica stanara koje će imati vlastiti OIB, povećava obveze i odgovornost upravitelja i predstavnika suvlasnika, ali i uvodi dugo očekivanu mjeru sufinanciranja dizala. N1

Nacionalne vlade nisu svjesne problema, donose vatrogasne mjere koje samo razbuktaju požar

Tržište nekretnina EU-a trese kriza bez presedana: Stanova za najam nema ni za lijek!

Beč

Rastuće kamate na stambene kredite prisilile su ljude da odustanu od kupnje nekretnina, baš kao što inflacija povećava troškove građevinskog materijala, usporavajući izgradnju novih zgrada. Vladine politike i trendovi rada nakon pandemije gurnuli su kvalificirane strane radnike, koji često mogu platiti više od domaćeg stanovništva, u Pariz, Dublin, Berlin i Lisabon, a povratak studenata nakon pandemije povećao je potražnju u gradovima poput Londona i Amsterdama, piše Bloomberg. U Zürichu, dok se traži stan za najam, nose se vino i čokolada da bi se stekla prednost pred konkurentima. U Amsterdamu studenti provode mjesece i mjesece u potrazi za smještajem prije početka semestra. U Dublinu i Lisabonu mladi obrazovani ljudi u očaju se vraćaju roditeljima jer im je nemoguće naći krov nad glavom. Diljem Europe vlada nestašica stanova, što gura cijene najma na rekordne razine. Tportal

Divlji zapad na tržištu nekretnina

Sve je teže naći stan za najam, cijene su enormno narasle u odnosu na mršave plaće

Unatrag godinu dana cijene najma stana otišle su u nebo. Najamnina je porasla za 20%, a sve veći problem je pronalazak dugoročnog smještaja. Razlog vrtoglavih cijena leži u nedostatku ponude na tržištu, visokim cijenama kvadrata stana i turističkog najma na obali. “Stambeno pitanje je osnovno ljudsko pravo. Sve više obitelji danas teško plaća podstanarstvo i odlazi iz gradova. U tome mogu pomoći lokalna samouprava i država kada bi svake godine gradili određen broj stanova za populaciju koja ovdje živi i radi. Potreban je priuštivi najam koji neće opterećivati redovne prihode stanovnika”, smatra vlasnik istarske agencije Vlatko Mrvoš i dodaje: “Dolazi do problema kada stranci kupuju ili unajmljuju stanove jer su imovinski puno jači. Cijena trenutnog najma nije cijena za našu populaciju, već za strance. Nije normalno da je danas cijena mjesečnog najma stana jednaka rati kredita” Index Tomislav Tomašević: “Muž i žena imaju po 2000 eura plaće, gradski stan plaćaju sto eura. To je nedopustivo!” Index

"Stanarina iz mjeseca u mjesec raste za stopu inflacije, tako mi piše na ugovoru"

Veliki problemi za podstanare u Hrvatskoj: “Sve je manje mjesta za obične ljude”

Stan u Zagrebu od 11 kvadrata zapalio društvene mreže: 'Uselila sam se i isti dan iselila' - Večernji.hr

Jedan od glavnih problema koji utječe na rast cijena je turistički najam s preniskim stopama oporezivanja. “Stanovi koji bi trebali biti dostupni građanima otišli su u turistički najam, odnosno apartmanizaciju, jer je porez par stotina kuna godišnje po krevetu. S druge strane, ne samo da se ništa ne radi po pitanju stanovanja mladih, nego su i stanovi iz dugoročnog prebačeni turistički najam, jer se to najmodavcima više isplati”, kaže predsjednik Udruženja trgovaca nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori Dubravko Ranilović. “Uzmimo za primjer Dubrovnik gdje je ili sve u turističkom najmu ili je sve jako skupo. Običan čovjek to si ne možete priuštiti. To je zaista situacija u kojoj priobalni gradovi u Dalmaciji postaju samo gradovi bogatih. Ne govorimo samo o iseljavanju mladih nego i o tome da u nekim gradovima nemamo inženjera ili liječnika jer – nemaju gdje živjeti”, upozorava Ranilović. N1

Notre ne dam više od 300 eura

Pariz ograničava cijenu najma stanova

Referentna najamnina bit će određena za svako područje Pariza zasebno, a stanovi se neće moći iznajmiti po cijeni koja bi bila viša za 20 posto od referentne. Procjenjuje se da su cijene najma u Parizu u posljednjih 15 godina porasle više od 50%, a zbog povijesno niskih kamatnih stopa, dinamičnog gospodarskog rasta i utjecaja Airbnb-a i Booking.com-a. T-Portal

Tko iznajmi ili proda POS-ov stan, cijeli kredit će mu stići na naplatu

Kako bi se spriječila zlouporaba kupnje stanova POS-a promijenit će se postojeći Zakon o POS-u i to tako da ako netko proda ili iznajmi POS-ov stan, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretnina (APN) o svemu će obavijestiti banku u kojoj je dignut kredit za kupnju stana. Banka će morati kredit u cijelosti proglasiti dospjelim i pristupiti prisilnoj naplati. I još: kupac će morati APN-u isplatiti razliku između ugovorene kupoprodajne cijene i utvrđene tržišne vrijednosti nekretnine na dan sklapanja ugovora.