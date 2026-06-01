Ne ide im baš sve po planu
Ratna rupa u proračunu: Ruska “dvojna ekonomija” pred bankrotom
Golemi proračunski izdaci za invaziju na Ukrajinu podijelili su rusko tržište na stabilan vojni kompleks i paralizirani civilni sektor. Unatoč skoku cijena nafte iznad 100 dolara, ruski proračunski deficit u prva četiri mjeseca 2026. skočio je na dramatičnih 5,9 bilijuna rubalja, debelo premašivši godišnja predviđanja. Dok država zamrzava mirnodopske izdatke, udio toksične imovine u bankama prešao je krizni prag od 10 posto, a poduzeća se suočavaju s blokadama plaćanja. Istodobno, ukrajinski udari na ruske rafinerije dodatno režu prihode i guraju krhko ratno gospodarstvo prema sustavnom slomu. Index